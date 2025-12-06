– Жандос Есенкулович, почему Вы решили стать адвокатом?

– В 2006 году я работал секретарем судебного заседания в Сарыаркинском районном суде города Астаны. Именно тогда я впервые увидел работу адвокатов изнутри и понял, насколько судьба человека зависит от профессионализма его защитника и как одно его грамотное слово меняет позицию суда.

После около четырех месяцев я работал судебным исполнителем, но вынужден был уволиться. Через некоторое время мне позвонил знакомый бизнесмен и попросил помочь: одна фирма задолжала ему семь миллионов тенге. До меня он уже обращался к адвокату, но тот сразу попросил оплатить услуги в размере 10 процентов от этой суммы.

Таких денег у предпринимателя не оказалось, поэтому он обратился ко мне с просьбой рассчитаться по окончании дела. Я согласился и подал иск в суд о наложении ареста на все счета фирмы-должника. Уже на втором заседании ответчики сами вернули долг в полной мере, а я заработал свой первый, к слову, очень приличный гонорар.

– Какие категории дел Вы ведете чаще всего?

– В первые годы я преимущественно занимался гражданскими делами, потому как работал секретарем в граж­данском суде и хорошо понимал их специфику. Уголовные дела тогда казались мне почти безнадежными. Но ко мне периодически стали обращаться знакомые с просьбой оказать помощь и по ним тоже.

Я начал внимательно изучать материалы, а со временем понял, что в уголовном процессе тоже можно найти ошибки, выявить несоответствия и в результате помочь человеку. Так, примерно через пять лет я уже уверенно вел и уголовные дела. Сейчас работаю в обеих категориях, но с особым интересом к уголовным. Возможно, потому что понимаю степень ответственности и насколько внимательность и профессионализм могут изменить судьбу обвиняемого.

– Что самое сложное в профессии адвоката?

– Это моменты, когда в зале суда мое­го подзащитного берут под стражу, и ты видишь слезы близких ему людей. Трудно наблюдать, как тяжесть наказания обрушивается на того, кто порой заслуживает не тюрьмы, а справедливой оценки обстоятельств и человеческого подхода. В такие моменты понимаешь, насколько хрупка судьба человека и как важно бороться до конца, чтобы правосудие не превращалось в грозный бич для тех, кто заслуживает лишь взвешенного и честного решения. И наоборот, приносят удовлетворение те моменты, когда удается доказать невиновность человека.

– Бывали ли в Вашей практике дела, которые заставили пересмотреть свои взгляды?

– Да, было такое дело, связанное с кражей. Обвиняемого задержали возле магазина, где с витрины исчез дорогой инструмент. Это был 2008 год. Тогда, чтобы набраться опыта по уголовным делам, я прак­тиковал как дежурный адвокат, или, как еще наши клиенты говорят, в качестве «пятикопеечного» адвоката.

На камере было видно, что человек примерно такого же роста и в похожей одежде действительно заходил в магазин, а сам обвиняемый не отрицал, что был там в этот день. При этом его внешний вид, ранняя судимость и поведение говорили не в его пользу. Но я начал проверять факты. И когда запросил дополнительные записи с камер соседних магазинов, оказалось, что человек, который в действительности совершил кражу, был одет почти так же, как мой подзащитный. Однако у реального вора была яркая татуировка на кисти руки.

Нам удалось найти момент записи, как он рассчитывается на кассе в другом магазине, где камера четко зафиксировала эту татуировку. А в протоколе задержания моего клиента была запись «татуировок нет». Дальнейшая экспертиза полностью подтвердила, что это два разных человека. Тогда я понял, что человек может выглядеть подозрительно, иметь проблемы в прошлом, не вызывать доверия, но это не значит, что он автоматически виновен.

– Есть ли дело, которым Вы особенно гордитесь?

– Безусловно, но в силу конфиденциальности не могу озвучивать подробнос­ти. Могу лишь сказать, что мой подзащитный столкнулся с необоснованным обвинением, а следствие сделало поспешные выводы. Мы нашли и предоставили новые доказательства, запросив дополнительные материалы и записи с камер и восстановив таким образом полную картину произошедшего.

В результате обвинение было снято, а мой клиент получил возможность продолжить свою жизнь без клейма преступника. Я горжусь этим делом даже не потому, что выиграл процесс, а потому что сумел защитить человека там, где система допустила ошибку. И хочу отметить, что подобных дел много – это те случаи, когда мои подзащитные, образно говоря, уходят домой к детям и семье, а не в следственный изолятор.

– Что чаще всего решает исход дела?

– Как говорил римский историк Ливий Тит, исход крупных дел часто­ зависит от мелочи. Эта фраза – одна из первых, которые я произнес в своих прениях по уголовному делу, и она полностью отражает мой профессиональный опыт.

В нашей работе многое решают детали. Это может быть одно слово в протоколе, одна неточность в показаниях, одна секунда на видео­записи, документ, который другие посчитали неважным. Иногда именно эта мелочь и становится ключом к процессу защиты. Однако, кроме самих деталей, важна еще способность адвоката их разглядеть и правильно истолковать. Знание закона, внимательность, настойчивость и умение выстроить логику из, казалось бы, разрозненных элементов – вот что влияет на исход дела.

– Что бы Вы посоветовали начинающим коллегам?

– Не бойтесь трудных дел, не работайте ради галочки, учитесь слышать людей – это важнее, чем любая статья закона.

Значительного числа ошибок молодой адвокат может избежать, если будет действовать под руководством опытного наставника. Наставничество в адвокатской среде распространено, некоторые даже называют это достойной традицией. Подобный подход взаимовыгоден: начинающие специалисты растут и развиваются в выбранной профессии, а состоявшиеся адвокаты воспитывают своих последователей. К примеру, трое моих подопечных, пройдя стажировку в Коллегии адвокатов города Астаны, где я также состою, теперь успешно практикуют.

Для реализации в адвокатуре необходимы самоорганизация, поскольку в ней нет начальников, и никто не пропишет вам план работы, а также готовность к многозадачности и высокая квалификация в большом количестве отраслей права, потому что адвокат оказывает юридическую помощь в различных сферах.

А еще мне очень нравится фраза, которую я часто повторяю молодым коллегам: «Справедливость не приходит сама – ее нужно добиваться». Она напоминает мне о том, что в профессии адвоката нет случайных побед.