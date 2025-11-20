Искусственный интеллект выводит креативные индустрии на новый уровень

Марина Демченко
специальный корреспондент

После подписания Президентом РК 17 ноября текущего года закона об искусственном интеллекте тема цифровой грамотности стала еще актуальнее. Пока государство выстраивает новую архитектуру регулирования ИИ, креативный сектор получает собственный инструмент развития, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В странах Центральной Азии продолжается обучение по первому бесплатному онлайн-курсу цифровых навыков в культурно-креативных индустриях при поддержке Регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы. Курс помогает творческим специалистам работать с социальными сетями, электронной коммерцией, логистикой и современными методами цифровых исследований, включая ИИ.

Инициатива основана на положениях Конвенции ЮНЕСКО 2005 года и аналитике глобального доклада «Переосмысление политики в сфере креативности».

- Цифровая грамотность остается ключевой задачей для многих стран региона, и особенно важно вовлечение женщин в новые технологические сферы. Эти выводы легли в основу курса, - подчеркнул руководитель отдела культуры Регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы Филипп Деланге.

Программа включает семь видеомодулей и девять подкастов от международных экспертов в медиа, моде, архитектуре, музыке, кино, дизайне и новых медиа.

- Для креативных индустрий цифровые навыки — это уже не дополнение, а конкурентное преимущество. Курс помогает использовать их системно, - отметила руководитель проекта Айка Алеми.

По ее словам, искусственный интеллект стал и помощником в операционных вопросах, и со-создателем творческих идей для людей искусства и креативных предпринимателей.

Как сообщили в Региональном офисе ЮНЕСКО, онлайн-курсы представлены на YouTube, Instagram и в Telegram-канале проекта.

 

#программа #ИИ #курс #креативные индустрии

