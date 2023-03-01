Исламхан официально представлен казахстанским клубом

Спортсмен будет выступать под номером 9.

Фото: kff.kz

Шымкенсткий "Ордабасы" представил Бауыржана Исламхана в качестве игрока игрока клуба, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан подписал контракт с футбольным клубом "Ордабасы". Бато начинал профессиональную карьеру в составе "Тараза". Кроме того, он представлял такие команды, как "Астана", "Кайрат", российскую "Кубань" и "Аль-Айн" (ОАЭ).

Бауыржан Исламхан будет выступать под номером 9.

Напомним, что Исламхан уже отбыл двухгодичную дисквалификацию, которую получил в качестве игрока "Аль-Айна" в декабре 2020-го - тогда его уличили в употреблении вещества, которое в итоговом решении Дисциплинарного и Этического комитета АФК фигурирует как Prohibited Substance - "запрещенная субстанция".

Стартовый матч в чемпионате Казахстана шымкентцы проведут 4 марта на своем поле против актауского "Каспия".