Исторический прорыв в Год рабочих профессий: Казахстан завоевал 7 «Медальонов отличия» на EuroSkills Herning 2025

Год рабочих профессий
78

Национальная сборная Казахстана одержала беспрецедентный успех на IX Европейском чемпионате профессионального мастерства EuroSkills Herning 2025 в Дании. Наши студенты завоевали сразу 7 «Медальонов отличия», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства просвещения РК.

Фото: Минпросвещения РК

В чемпионате приняли участие около 600 сильнейших молодых специалистов в возрасте до 25 лет из 32 стран Европы. Казахстанские студенты колледжей боролись в 25 компетенциях, среди которых веб-технологии, мехатроника, инженерная графика CAD, сетевое администрирование, графический дизайн, сварочные технологии, ресторанный сервис, кондитерское дело, автомеханика и другие.

По итогам состязаний сборная страны показала блестящий результат в следующих направлениях:

Веб-технологии – Мұхаметжан Ағыбай (г. Астана, Высший колледж ASTANA POLYTECHNIC), также удостоенный награды Best of Nation как лучший представитель Казахстана.

Мехатроника (командная работа) – Артем Мочинский (ВКО, Усть-Каменогорский высший политехнический колледж) и Данил Турапин (г. Астана, Высший политехнический колледж).

Графический дизайн – Бағыжан Койшыбаев (г. Актобе, Высший политехнический колледж).

Сетевое и системное администрирование (командная работа) – Данил Лапенко (г. Астана, выпускник Высшего политехнического колледжа) и Глеб Сауленко (Костанайская обл., выпускник колледжа автомобильного транспорта).

Инженерный дизайн CAD – Бақдаулет Қуаныш (Атырауская обл., Политехнический высший колледж им. С. Мукашева).

Национальную сборную поздравил министр просвещения Гани Бейсембаев.

«Этот успех — символ глубокой трансформации системы технического и профессионального образования. В Год рабочих профессий мы видим, как казахстанские колледжи превращаются в современные центры подготовки, а наши студенты уверенно конкурируют на международной арене. Поздравляю студентов, педагогов, экспертов и наставников с этим историческим результатом», — отметил министр.

#чемпионат #Год рабочих профессий #EuroSkills Herning 2025

