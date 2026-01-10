Историко-культурное наследие и экономический прагматизм

Интервью Президента Касым-Жомарта Токаева газете «Turkistan» ставит перед научным и экспертным сообществом конкретные задачи

- Одной из ключевых тем беседы стало развитие внутреннего туризма не как абстрактного культурного проекта, а как мощной индустрии, способной давать быстрый экономический эффект. В этом контексте проект по созданию Национального историко-культурного парка под открытым небом «Бозок» в Астане выступает не просто исторической репликой, а стратегическим инструментом создания социальной инфраструктуры.

Президент справедливо подчеркивает: история должна опираться на строгие научные факты, а не на мифы. Для столицы таким неоспоримым фактом является данный археологический памятник. Исследования выдающегося археолога Кималя Акишева доказали, что территория нынешней столицы была административным и торговым центром Казахской степи еще в эпоху Средневековья.

Бозок разрушает ложный стереотип об отсутствии корней у главного города страны. Он - прямое доказательство того, что Сарыарка была зоной развитой городской культуры, а Астана является законной наследницей центра древних евразийских коммуникаций. С точки зрения ученого, поддержка этого проекта на высшем государственном уровне означает переход от теоретического изучения прошлого к его практическому сохранению в современном городском ландшафте.

Сегодня Астана, несмотря на статус мегаполиса, испытывает дефицит серьезных культурно-туристических центров мирового уровня в плане объектов историко-культурного наследия. В интервью Главы государства четко прозвучал призыв извлекать уроки из опыта соседей, в частности Узбекистана, где древние города ежегодно приносят миллиарды долларов дохода.

Проект призван решить ряд системных проблем. Во-первых, он создаст локальный центр притяжения. Сейчас тысячи горожан и гостей столицы преодолевают 250–300 километров до Бурабая, чтобы провести выходные на природе. Строительство парка «Бозок» в непосредственной близости от центра Астаны создаст полноценную альтернативу загородному отдыху. Это проект в шаговой доступности для жителей мегаполиса, предлагает досуг принципиально иного, интеллектуального качества.

Во-вторых, в проекте «Бозок» есть экономическая многофункциональность. Концепция парка под открытым небом — это не только музейная экспозиция. Это полноценная бизнес-модель, включающая гостиничные комплексы, ремесленные центры, зоны водных прогулок и развитую сферу услуг. Такой подход позволяет конкретизировать историческое наследие, создавая рабочие места и обеспечивая приток инвестиций в сферу малого и среднего бизнеса.

Также, в отличие от многих сезонных объектов, музей под открытым небом проектируется как многоуровневое пространство, способное принимать посетителей вне зависимости от климатических условий. Реконструкция средневековой крепости и создание интерактивных павильонов позволят поддерживать туристический трафик на протяжении всего года.

Президент Токаев акцентировал внимание на том, что историей должны заниматься профессионалы. В контексте сохранения историко-культурного наследия это означает строгую научную достоверность каждой постройки и экспоната. Бозок не должен стать декорацией. Он призван предстать действующей научной лабораторией, где достоверная история оживает через экспериментальную археологию.

Для научного сообщества данный проект —  возможность выйти за пределы кабинетных дискуссий. Создание парка позволит транслировать научные знания широкой аудитории в доступной форме живой истории. Это и есть эффективная идеологическая работа: вместо теоретических конструктов наши граждане получают возможность буквально прикоснуться к истокам степной цивилизации.

Развитие Бозока как международного бренда логично вписывается в многовекторную политику Казахстана. Президент отметил, что через нашу страну проходят глобальные коридоры «Север – Юг» и «Восток – Запад». Туристические объекты такого масштаба становятся обязательными пунктами в маршрутах иностранных делегаций и путешественников, повышая узнаваемость страны и ее инвестиционную привлекательность.

Тот факт, что крупнейшими инвесторами в экономику РК являются страны Европейского союза (в частности, Нидерланды, Франция, Германия), накладывает на нас обязательства по созданию сервиса мирового стандарта. Инвесторы вкладывают не только в добычу ресурсов, но и в стабильность, имидж и культуру страны. Исторический проект «Бозок» станет воплощением принципов современного, открытого и уважающего свое прошлое Казахстана.

Интервью Касым-Жомарта Токаева — это четкий сигнал к переходу от «экономики ожидания» к «экономике действия». Музей под открытым небом «Бозок» станет важным примером реализации этой стратегии. Он объединит в себе три важнейших составляющих: научную истину, национальный интерес и коммерческую выгоду. Для нас, ученых участие в проекте -  не просто профессиональный долг, но и возможность участия в строительстве Справедливого Казахстана, где история служит прогрессу, а культура становится реальным сектором экономики.

Автор: Буркитбай Аяган, заместитель директора Института истории государства Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК, доктор исторических наук, профессор

