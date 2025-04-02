История театра: «Жас сахна» – территория смыслов

Театр,Культура
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Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

Вот уже без малого двадцать лет в Алматы действует частный театр «Жас сахна». Его создателем и идейным вдохновителем стал народный артист КазССР, режиссер, актер театра и кино Байтен Омаров.

фото Юрия Беккера

Прославленный актер, позднее ставший не менее известным театральным режиссером, с 1994 года занимался и преподавательской деятельностью. Лекции народного артиста на актерском отделении Республиканского эстрадно-циркового колледжа им. Ж. Елебекова студенты не пропускали. Они с жадностью ловили каждое слово большого мастера, делившегося с ними не только азами и секретами профессионального мастерства, но и сумевшего привить им любовь к главному делу своей жизни – театру.

Байтен Омаров всегда мыслил категориями перспективы, понимал, как сложно вчерашним выпускникам теат­ральных вузов пробиться на большую сцену. Не секрет, что молодые артисты порой годами оставались в тени прославленных мэтров. И он вынашивал идею создать молодежный театр. Так в 2006 году возник театр «Жас талант», ставший территорией творческих экспериментов для молодых актеров.

«Одна из задач театра – пробуждать в людях доброту и человечность. Но и сам театр не может расти, если режиссеры и актеры не будут фанатами своего дела», – любил повторять Байтен Омаров. К сожалению, через два года после создания театра народного артис­та не стало, но его дело живет и поныне. Генеральным продюсером театра, переименованного в 2013 году в «Жас сахна», стала его дочь – предприниматель Жанна Омарова.

Как рассказал директор театра «Жас сахна» Лев Мейзерович, два года
назад при финансовой поддержке Жанны Омаровой театр наконец-то обрел собственное здание. Как генеральный продюсер театра она занимается решением очень широкого круга вопросов – от организационных и финансовых до репертуарной сетки, кастинга актеров, выбора режиссера для определенной постановки. Словом, все театральное хозяйство ведет сама.

– Для нее главное – не уронить ту высокую планку, которую задал ее отец. «Папа бы не позволил такое» – этот критерий остается решающим в ее творчес­ких решениях, – отмечает директор.

По словам Льва Ильича, гордость театра – современный зрительный зал на 400 мест. Здесь налажена отличная акустика. Звукорежиссером третий сезон работает Дмитрий Балканский, до этого он работал в театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Наряду с качественным звуком театр располагает современным световым оборудованием, которое помогает воплощать самые смелые замыслы режиссеров. А поскольку театр – это площадка для творческих экспериментов и поиска новых форм выражения, то для новых постановок сюда приглашают режиссеров из Великобритании, России, Кыргызстана.

Кстати, один из недавних спектаклей, на котором нам удалось побывать, – «Қош, махаббат» по произведениям Мукагали Макатаева – поставил кыргызский режиссер Уланмырза Карыпбаев. Вечные темы любви, доверия, верности и одиночества в его прочтении наводят на размышления о скоротечности жизни. Но сколько бы нам ни отмерили – жизнь должна быть наполнена любовью, яркими эмоциями, умением ценить и прощать.

За такую творческую свободу всегда выступает Жанна Омарова, продолжаю­щая заложенные отцом традиции. К слову, она не только успешный предприниматель, но и кандидат философских наук, и это тоже помогает ей в работе.

– Я выросла в театре, он навсегда поселился в моем сердце, – говорит она. – Поэтому вся театральная жизнь знакома мне по обе стороны занавеса. Сегодня в актерской труппе работают молодые, перспективные и по-хорошему амбициозные выпускники Академии искусств имени Жургенова. Среди них много талантливых ребят, здесь мы помогаем им творчески раскрыться. Правда, многие из них, набравшись опыта, уходят в другие театры, но мы не в обиде. Отец и задумывал свой театр как своего рода стартовую площадку для молодых актеров в большое искусство.

В репертуаре театра много постановок не только на казахском, но и на русском языке. Не забывают здесь и о самых маленьких зрителях – в театре ставят и детские спектакли.

Дело Байтена Омарова продолжает жить. «Жас сахна» сегодня – один из самых ярких театральных центров Алматы, открытый для новых идей и творческих экспериментов. Театр, как и задумывал народный артист, остается территорией, объединяющей людей, влюбленных в искусство, территорией, создающей новые смыслы.

#Алматы #театр #спектакли #«Жас сахна»

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