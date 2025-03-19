Итоги политических реформ в Казахстане обсудили эксперты в КИСИ

Фото: КИСИ

19 марта 2025 года в алматинском представительстве КИСИ при Президенте РК состоялось заседание национальной экспертной площадки КИСИ GPS: GYLYM. PIKIR. SAYASAT на тему «Реформы в Казахстане: ключевые достижения и направления развития», сообщает Kazpravda.kz

Три года назад, в марте 2022 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании озвучил конституционные реформы, получившие всенародное одобрение на общенациональном референдуме, и объявил о создании Национального курултая.

На площадке КИСИ GPS ведущие эксперты, политологи, представители научного сообщества и общественных организаций обсудили ключевые достижения политической модернизации, системную работу, проведенную в стране за последние три года в области политических, экономических и социальных реформ.

Открывая заседание, руководитель представительства КИСИ в г. Алматы Асель Назарбетова подчеркнула, что конституционная реформа коренным образом преобразовала политическую структуру страны. Были реализованы меры по либерализации партийной и избирательной системы, предприняты шаги по ограничению президентских полномочий, усилилась роль Парламента, введены выборы по одномандатным округам в Мажилисе и маслихатах, существенно расширены полномочия депутатов.

Важным шагом в обеспечении верховенства закона стало воссоздание Конституционного суда, куда граждане получили возможность обращаться напрямую для защиты своих прав.

«Реформы также затронули систему государственного управления: проведена децентрализация власти, расширены полномочия местных органов самоуправления, внедрена выборность акимов нескольких уровней. В целях борьбы с коррупцией и восстановления социальной справедливости закреплена норма о конфискации незаконно приобретённого имущества в пользу государства. Дополнительно утверждён принцип «слышащего государства», согласно которому власть обязана учитывать мнение граждан при принятии решений. Тем самым повышается уровень прозрачности и подотчётности государственных органов перед обществом», – отметила Асель Назарбетова.

Председатель Гражданского Альянса Алматы Кайыржан Абдыхалыков высказал мнение, что именно после одобрения конституционной реформы на общенациональном референдуме в июне 2022 года началась активная фаза внедрения концепции «слышащего государства».

Наиболее действенным и инклюзивным инструментом ее реализации стала площадка Национального курултая.

«То, что в Национальный курултай вошли представители различных социальных групп и политических взглядов, стало показателем того, что в новой модели общественных отношений приемлем самый широкий спектр мнений. Наиболее значимым результатом четырех заседаний Курултая стали разработка и принятие ряда законов, направленных на решение актуальных общественных проблем. В частности, это законы по превенции семейно-бытового насилия, о борьбе с лудоманией и другие законодательные акты, которые удалось принять благодаря активной гражданской позиции членов Национального курултая и принципиальной позиции главы государства. Это показатель транспарентности системы госуправления и процесса законотворчества», – высказал мнение председатель Гражданского Альянса Алматы.

Член Общественного совета города Алматы Бекнур Кисиков в качестве одного из ярких результатов политических реформ отметил введение голосования по мажоритарной системе на выборах Мажилиса и маслихатов и появление в выборных органах депутатов-одномандатников.

«Ранее в выборах в представительные органы могли участвовать только члены политических партий, что было в корне неверно, поскольку лишало широкий круг представителей гражданского общества возможности быть участником политической борьбы. Теперь благодаря конституционной реформе доля одномандатников в Парламенте составляет 30%, в маслихатах всех уровней – 90%. Благодаря этим новшествам граждане получили импульс для политического участия», – высказал мнение Бекнур Кисиков.

Руководитель ОФ «Центр социальных и политических исследований «Стратегия», член Национального курултая Гульмира Илеуова в своем выступлении отметила, что в течение трех последних лет был достигнут значительный прогресс в части политической модернизации.

Фактически казахстанское общество, благодаря инициированным Президентом Токаевым реформам, сегодня наверстывает упущенное.

«В 2002 году мне попалась статья польских социологов, которые рассматривали процесс модернизации в пяти фазах. И очень важная часть процесса – это межсистемные фазы. То есть если мы говорим о реформировании и модернизации, то этот процесс подвержен определённой логике, нужно, чтобы каждый из этапов был пройден своевременно. В дальнейшем ответственность власти и элиты заключается в своевременной реализации реформ», – поделилась наблюдениями Гульмира Илеуова.

Заведующий кафедрой политологии и социально-философских дисциплин КазНПУ им. Абая Жомарт Симтиков подчеркнул, что важной частью преобразований стали реформы в сфере науки, повышения статуса педагога и ученого.

«За шесть лет президентства Касым-Жомарта Токаева мы добились значительных позитивных изменений в сфере образования и науки – был принят закон «О статусе педагога», профильное ведомство было разделено на министерства в сфере просвещения и науки и высшего образования, была усилена социальная поддержка педагогов и ученых. Достигнуты успехи и в реформах политико-правовой сферы, однако, на мой взгляд, общество не располагает достаточной информацией об этом. Считаю необходимым повысить информированность общества о проводимых государством реформах и достижениях», – высказал уверенность Жомарт Симтиков.

Также участники дискуссии озвучили ряд предложений и идей по дальнейшему реформированию политической сферы.

Политический обозреватель Замир Каражанов, в частности, отметил, что возможность избираться в представительные органы беспартийным кандидатам по одномандатным округам открыла широкое поле возможностей для представителей некоммерческих организаций и гражданских активистов, которые ежедневно работают с конкретными проблемами общества и глубже понимают законодательные пробелы в защите различных категорий граждан.

«Таким образом, введение смешанной мажоритарно-пропорциональной системы должно поспособствовать притоку в политику квалифицированных специалистов. Однако, как показали выборы в представительные органы, по одномандатным округам чаще всего избираются представители партий. В связи с этим считаю, что необходимо законодательно ограничить участие партийных кандидатов в выборах по мажоритарной системе. Давайте отдадим эти мандаты гражданскому сектору», – предложил эксперт.

Руководитель проектов Eurasian Center for People Management Сұлтанбек Қайым отдельно остановился на результатах работы Национального курултая, четвертое заседание которого недавно прошло в Бурабае.

«Три года подряд проводится Национальный курултай, где одними из ключевых тезисов неизменно остаются социальное развитие и модернизация общественного сознания. В этом году мне особенно понравились три характеристики, которые были выделены как основы будущей нации: целеустремленность, цивилизованность и адаптивность», – высказал мнение эксперт.

В завершение заседания национальной экспертной площадки КИСИ GPS: GYLYM. PIKIR. SAYASAT руководитель Отдела политических исследований КИСИ при Президенте РК Жанар Санхаева пригласила экспертов к сотрудничеству в рамках Совета региональных экспертов, Программы поддержки молодых экспертов и деятельности Отдела по работе с регионами.