Из Узбекистана в Казахстан прибыло 15 грузовиков с гуманитарной помощью

Паводки
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Пострадавшим от наводнения казахстанцам продолжают оказывать помощь. Наряду с другими регионами страны, руку помощи протянули соседние государства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Туркестанской области

Фото: акимат Туркестанской области

Сегодня из Узбекистана в Казахстан прибыло 15 грузовиков. Гуманитарную помощь встретили первый заместитель акима Туркестанской области Зулпыхар Жолдасов, аким Келесского района Жанибек Агыбаев и представители Службы специального сопровождения на таможенном посту Б. Конысбаев.

Первый заместитель акима области поблагодарил братское государство за оказанную помощь.

Караван гуманитарной помощи сопроводили от Тюлькубасского района до границы с Жамбылской областью.

Кроме того, грузовые машины от села Шакпак ата Жамбылской области до города Караганды будут сопровождать сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области.

 

#Узбекистан #паводки #гуманитарная помощь

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