Из-за цен повторно оштрафовали птицефабрику в Казахстане

Птицефабрика в Северо-Казахстанской области оштрафована за нарушение антимонопольного законодательства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

Фото: пресс-служба АЗРК

Департамент АЗРК по области уличил ТОО «Адель Кус» в согласованных действиях по установлению и поддержанию цен, что запрещено Предпринимательским кодексом.

«Основанием для проведения расследования департаментом послужило неисполнение уведомления о наличии признаков нарушения, выразившихся в согласованных действиях птицефабрик по установлению и поддержанию цен оптовой реализации яйца куриного на территории СКО.

Постановлением Кызылжарского районного суда ТОО «Адель Кус» привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 159 Кодекса об административных правонарушениях с взысканием штрафа в 2,9 млн тенге», – сообщили о результатах в антимонопольном ведомстве.

При этом в мае прошлого года суд уже привлекал компанию к ответственности по аналогичному нарушению, что повлияло на квалификацию правонарушения и размер наложенных штрафных санкций.

Судебный акт не вступил в законную силу.