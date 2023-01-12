Изменение стандарта среднего образования и создание резерва директоров: чего ожидать в школах Казахстана

Образование
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Диасов Ораз
корреспондент

По словам министра, традиционное преподавание дополнится инновационными способами изучения предметов, наряду с бумажными учебниками будут использоваться цифровые.

Фото: Kazpravda.kz

Министр просвещения Гани Бейсембаев рассказал на коллегии ведомства, каких нововведений ждать школьникам страны, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Гани Бейсембаев сообщил, что продолжится работа по изменению стандарта среднего образования и типовых учебных программ в части корректировки целей обучения, увеличения часов по изучению английского языка, предмета «Цифровая грамотность» и изменения программ отдельных предметов. Каких именно, пока не уточняется.

«Традиционное преподавание дополнится инновационными способами изучения предметов, наряду с бумажными учебниками будут использоваться цифровые. Будет проработан вопрос повышения заработной платы педагогов-психологов, социальных педагогов, библиотекарей организаций образования. Продолжим модернизацию школ в малых городах и селах, улучшение инфраструктуры и безопасных условий в действующих школах», - сказал министр.

Планируется также усиление роли психологических служб в школе и внедрение стандартов для педагогов-психологов.

«Особый фокус оценки качества образования будет направлен на инструменты внутреннего и внешнего оценивания. Планируется разработать Национальную рамку оценивания качества образования на всех уровнях от дошкольного до ТиПО. Со дня моего назначения, мне поступают сотни обращений по разным вопросам. Среди них вопрос касательно подтверждения знаний учащихся, претендующих на знак «Алтын белгі», в НИШ. Данный вопрос мной будет пересмотрен и решен в пользу детей», - заверил глава Минпросвещения.

В то же время по аналогии с Президентским кадровым резервом планируется создать республиканскую базу данных будущих кандидатов руководителей организаций образования. Данная мера, по мнению министра, позволит обеспечить организации образования квалифицированными руководителями. Кроме того, будет проведена работа по увеличению заработной платы руководителям организаций образования.

Параллельно будет создана база данных учителей-предметников, которая будет работать на ликвидацию дефицита педагогических кадров в регионах.

А для улучшения качества образования планируется обеспечить участие в вопросах управления школами учителей, получивших звания «Қазақстанның Еңбек ері» и «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы».

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