Путь Александра Великого (так его прозвали американцы, а потом и весь мир) к хоккейному олимпу и к заветной цифре 895 был не просто чередой бросков и голов – это была целая эпоха, наполненная страстью, неукротимой волей и величайшим мастерством, до сих пор заставляющим трепетать серд­ца болельщиков по всему миру.

Овечкин дебютировал в Национальной хоккейной лиге в 2005 году в составе «Вашингтон Кэпиталз», команды, которая до его прихода не очень-то и блистала, и покорил с ней множество вершин.

Он не только лучший бомбардир в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 895 голами, но и лучший снайпер по итогам девяти сезонов – выиграл специальный приз «Морис Ришар Трофи» в 2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 и 2020 годах. Помимо прочего, он обладатель Кубка Стэнли-2018, обладатель «Конн Смайт Трофи» (самый ценный игрок плей-офф НХЛ), трехкратный обладатель «Харт Трофи» (самый ценный игрок НХЛ) и множества других титулов и наград. Овечкин при жизни включен в список 100 величайших игроков НХЛ.

Кстати, Александр несколько раз встречался со сборной Казахстана в составе сборной России на чемпионатах мира, а также играл против нашего «Барыса» в рамках международной Континентальной хоккейной лиги. В июле 2013 года Овечкин посетил Астану для участия в презентации Президентского профессионального спортивного клуба «Астана». Тогда он выразил поддержку этому проекту, отметив его значимость для развития спорта в стране.

В эти дни с установлением величайшего рекорда в истории хоккея Александра поздравляют и главы государств, и знаменитые личности, и простые болельщики, в числе которых и казахстанцы. Несмотря­ на то что ему уже 39 лет – по спортивным меркам вполне солидный возраст, – он продолжает всех удивлять. Его энергия, мощь и бесстрашие на льду завораживают, а мас­терство становится примером не только для юных спортсменов, но и вполне известных атлетов. Даже не верится, что он смог побить, казалось бы, «вечный рекорд» Уэйна Гретцки, который, кстати, лично посетил этот матч и поздравил героя. А теперь не верится и в то, что его побьет уже какой-либо следующий хоккеист. И ведь Овечкин все еще продолжает свою карьеру в НХЛ. Между прочим, он во время поездки в Астану не исключал возможности того, что когда-нибудь вернется в КХЛ и, вполне возможно, даже будет выступать за «Барыс».

Ну а теперь немного остановимся и на отечественном хоккее и начнем как раз с «Барыса», который вновь ждут большие перемены. Так, во вторник вечером стало известно о том, что пост генерального директора клуба покинул Нурлан Оразбаев. Он возглавлял столичный клуб с октября 2024 года, сменив на этом посту Бориса Иванищева.

Нурлан Оразбаев стоял у истоков создания «Барыса» и возглавлял клуб с 2006 по 2012 и с 2013 по 2015 год, при нем состоялось вступ­ление в международную Континентальную хоккейную лигу. В прошлом году он вновь пришел к руководству, однако «Барыс» показал свой худший результат за все время существования в этой лиге. Наша команда завершила регулярный чемпионат на последнем месте в Восточной конференции КХЛ, набрав всего 35 очков в 68 матчах, одержав 13 побед и потерпев 55 поражений. При этом «Барыс» меньше всего забросил шайб (99) и вошел в число трех клубов, которые пропустили больше всех (227).

Также при Оразбаеве было заявлено о том, что со следующего сезона детско-юношеские команды спортивной школы (ДЮСШ) хоккейного клуба «Барыс» не будут принимать участие в первенстве России по хоккею с шайбой в сезоне-2025⁄2026. Однако во вторник на сайте Министерства туризма и спорта появилось сообщение о том, что постоянное участие юных хоккеистов в соревнованиях­ высокого уровня способствует повышению их мастерства, обмену опытом и профессиональному росту. Хоккейный клуб «Барыс» ежегодно представляет свои команды на международных турнирах среди спортсменов различных возрастных категорий, внося тем самым вклад в развитие отечественного хоккея. А потому мы все же будем выступать в первенстве соседней страны.

Между тем казахстанский хоккейный клуб «Барыс» вошел в список клубов – участников КХЛ сезона-2025⁄2026. Как сообщает официальный сайт лиги, это стало известно после заседания совета директоров лиги перед началом нового сезона. В следующем сезоне в лиге выступят 23 клуба из Казахстана, России, Беларуси и Китая.

«Барыс» утвержден в спис­ке участников вплоть до сезона-2029⁄2030. Однако официальный сайт лиги сообщает, что в случае появления заявок от новых клубов или несоответствия требованиям участвующих клубов cовет директоров может пересмотреть состав участников следующих сезонов. Также после обсуждения с клубами лига увеличила минимальный и максимальный размер фонда зарплат.

Ну и, наконец, давайте остановимся на национальном первенстве нашей страны по хоккею с шайбой. В эти дни стартовал финал розыгрыша нашего чемпионата, где встречаются кокшетауский «Арлан» и усть-каменогорское «Торпедо». Первый поединок прошел в Кокшетау и завершился уверенной победой хозяев площадки со счетом 9:2. Серия пое­динков между этими клубами будет продолжаться до четырех побед одной из сторон.

Напомним, в полуфинале «Арлан» обыграл карагандинскую «Сарыарку», а «Торпедо» хоть и с трудом, но выиграла серию у ташкентского «Хумо». Соглас­но регламенту турнира, медали чемпио­ната Казахстана могут быть присуждены только клубам из этой страны. Иностранные коман­ды, выступаю­щие в Pro Hokei Ligasy, могут завоевать переходящий кубок, но не претендовать на призовые места. По этой причине матч за третье место, в котором должны были встретиться узбекистан­ский «Хумо» и карагандинская «Сарыарка», не состоится. Таким образом, «Сарыарка» автоматически стала бронзовым призером чемпионата Казахстана.