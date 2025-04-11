Изменения в «Барысе» и феноменальный рекорд Овечкина
18
Аскар Султан
В начале этой недели произошло неординарное событие в мировом хоккее, которое своим вниманием не хотели бы обойти и мы. В ночь с воскресенья на понедельник в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) в матче регулярного чемпионата НХЛ (лучшей хоккейной лиги планеты) между местным клубом «Нью-Йорк Айлендерс» и столичным «Вашингтон Кэпиталз» российский нападающий Александр Овечкин побил уникальный рекорд легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, установленный 26 лет назад. Александр забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, что помогло ему стать лучшим снайпером в ее истории. Отметим, что Уэйн Гретцки забросил свою 894-ю шайбу в 1999 году.