Изрезал ножом супругу во дворе дома житель Костаная

В городе Костанае с помощью камер видеонаблюдения задержали мужчину, который нанес множественные ранения своей супруге во дворе дома, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

16 июня во дворе одного из районов Костаная пьяный 47-летний мужчина в ходе ссоры нанес своей супруге множественные ножевые ранения. 41-летнюю женщину госпитализировали в городскую больницу.

Прибывшие полицейские установили, что мужчина скрылся на автомобиле. Однако очевидцы сумели сообщить стражам порядкам марку и номер машины. Были ориентированы наряды полиции, введен план «Перехват».

Просматривая камеры видеонаблюдения, инспектор центра оперативного управления (ЦОУ) Тойсулу Жанатова заметила авто на одной из улиц. Благодаря слаженным действиям полицейских, подозреваемый был задержан. При нем находился нож с пятнами бурового цвета.

В отношении костанайца начато досудебное расследование по части 1 уголовной статьи «Причинение тяжкого вреда здоровью». Назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.