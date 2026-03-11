Извержение вулкана Килауэа началось на Гавайях

113
Айман Аманжолова
корреспондент

Высота лавовых фонтанов достигает 400 метров, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

На Гавайях произошло извержение вулкана Килауэа. Об этом 11 марта сообщила Геологическая служба США в Х.

«Лавовые фонтаны на кратере Халемаумау начали извергаться в 9:17 по местному времени (01:17 времени Астаны) и продолжают до сих пор. В районе смотровых площадок Национального парка вулканов Гавайев были зафиксированы частицы пепла, размером доходящие до футбольного мяча», — говорится в сообщении.

Уточняется, что высота лавовых фонтанов, извергающихся из южного и северного кратеров, достигает 400 м.

В последний раз извержение такого масштаба фиксировали в феврале.

Один из самых активных вулканов в мире — Питон-де-ла-Фурнез, расположенный на французском острове Реюньон в Индийском океане, — начал извергаться 13 февраля. Отмечается, что это второе извержение Питон-де-ла-Фурнеза за менее чем месяц. После двух лет молчания вулкан проснулся 18 января, его извержение длилось около 48 часов. За последнее десятилетие было зарегистрировано около 20 его извержений.

#вулкан #Гавайи #Килауэа

