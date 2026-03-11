Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

На Гавайях произошло извержение вулкана Килауэа. Об этом 11 марта сообщила Геологическая служба США в Х.

«Лавовые фонтаны на кратере Халемаумау начали извергаться в 9:17 по местному времени (01:17 времени Астаны) и продолжают до сих пор. В районе смотровых площадок Национального парка вулканов Гавайев были зафиксированы частицы пепла, размером доходящие до футбольного мяча», — говорится в сообщении.

Уточняется, что высота лавовых фонтанов, извергающихся из южного и северного кратеров, достигает 400 м.

В последний раз извержение такого масштаба фиксировали в феврале.

Один из самых активных вулканов в мире — Питон-де-ла-Фурнез, расположенный на французском острове Реюньон в Индийском океане, — начал извергаться 13 февраля. Отмечается, что это второе извержение Питон-де-ла-Фурнеза за менее чем месяц. После двух лет молчания вулкан проснулся 18 января, его извержение длилось около 48 часов. За последнее десятилетие было зарегистрировано около 20 его извержений.