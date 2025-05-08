В престижном соревновании примут участие более 400 дзюдоистов из 49 стран мира. Среди них - множество известных имен, включая олимпийских чемпионов и чемпионов мира, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столицу Казахстана уже прибыли двукратный олимпийский чемпион Таканори Нагасе (Япония), чемпионка Олимпиады в Рио-2016 Рафаэля Сильва (Бразилия), действующая олимпийская чемпионка Беатриз Соуза (Бразилия), а также наша гордость — бронзовый призер Олимпийских игр в Париже-2024 Гусман Кыргызбаев и многие другие. Этот турнир называют одним из самых престижных в мире дзюдо, и конечно же это не зря.

По правилам, принимающая страна имеет право выставить до четырех спортсменов в каждой весовой категории. Для Казахстана это отличная возможность «обкатать» молодежь и заработать ценные очки в мировом рейтинге IJF, которые впоследствии пригодятся для получения лицензии на Олимпийские игры.

А также на турнире примет участие Елдос Сметов. Правда, в качестве специального гостя. Для фанатов — это отличная возможность встретиться и сфотографироваться с настоящей легендой казахстанского спорта.

Победа на турнире Grand Slam приносит 1000 рейтинговых очков, второе место — 700, третье — 500. Это весомый вклад для тех, кто хочет заявить о себе на мировой арене.

Турнир станет заключительным этапом мирового календаря IJF перед чемпионатом мира — шанс для тренерского штаба сборной оценить форму и готовность своих дзюдоистов в боевых условиях.

Соревнования пройдут во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова и будут транслироваться в прямом эфире на национальном телеканале Qazsport. Вход — бесплатный. Это замечательная возможность для казахстанских болельщиков увидеть мировых звезд дзюдо вживую.

Ранее мы писали о том, что с 9 по 11 мая Астана примет турнир по дзюдо серии Grand Slam, на котором сильнейшие дзюдоисты вступят в борьбу за призовые места.