В сети были размещены видеозаписи с приставанием к посетителям заведения, содержащие непристойные сцены, брань и нецензурную лексику. Эти публикации вызвали возмущение горожан, сообщает polisia.kz

В результате 33-летний блогер арестован на 15 суток за публичную брань, проявленное неуважение к окружающим и грубое нарушение общественного порядка.

Полиция подчеркивает: стремление к просмотрам и лайкам не может оправдать нарушение закона. Все подобные факты будут пресекаться в соответствии с законодательством.

Гражданам, ведущим блоги и страницы в социальных сетях, следует помнить, что публикация провокационного и оскорбительного материала может повлечь серьезную ответственность. Интернет не освобождает от соблюдения норм закона и морали.