Постояльцы алматинского центра социальных услуг "Шанырак" требуют прекратить взимать пенсии в пользу госучреждения. Недовольство пожилых людей вызывает то, что администрация якобы создаёт неравные условия проживания, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Пенсионерка Инесса Зотова говорит, что центр изымает 70% пенсии в пользу госучреждения. Делиться своими кровными сбережениями с домом престарелых женщина не хочет, так как условия равны не для всех, говорит она.

"Все в одинаковых условиях, получается. С кого-то высчитывают 70 000, как с меня, с кого-то вообще ни копейки. Это что, социальная справедливость называется?" – делится постоялец Центра социальных услуг "Шанырак" Инесса Зотова.

Буквально всю пенсию, сетуют пожилые люди, тратят на лекарства. Несмотря на попечительство государства, приобретать медикаменты на свои средства постояльцам приходится из-за длительных поставок. В администрации центра в курсе сложившейся ситуации. Там заверили, что всячески прилагают усилия для решения вопроса.

"Вопрос с лекарствами на сегодня полностью решен. В случае задержек мы привлекаем спонсоров. В основном они нам помогают в приобретении дорогих лекарств, которые жизненно необходимы нашим постояльцам. Я руковожу этим учреждением чуть больше четырех месяцев. За это время стараемся решать вопросы, которые возникли ранее", – отметил директор Центра социальных услуг "Шанырак" Турарбек Туманшиев.

А вот решить вопрос с пенсией куда сложнее. Однако без внимания не останется и он, уверяют уполномоченные лица.

Между тем в городском управлении социального благосостояния сообщили, что жалобы пожилых людей направили в Минтруда и соцзащиты населения.

"На сегодняшний день поступает много обращений насчет удержания пенсионных выплат 70%. Данный вопрос мы рассмотрели и инициировали письмо на счет пересмотра данного удержания в Министерство труда и социальной защиты", - сообщил главный специалист отдела городского управления социального благосостояния Аязби Каблан.

В управлении заявляют, что ответ из министерства должен прийти в течение месяца. Однако будет ли он положительным и поможет ли решить как-либо вопрос – специалисты утверждать не могут.