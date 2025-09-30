Финалисты на одной площадке

На базе учебного полигона и производственных объектов Шымкентского филиала АО «Интергаз Центральная Азия» (входит в состав АО «НК «QazaqGaz») прошел республиканский смотр-конкурс профессионального мас­терства среди рабочих «Үздік маман». Это мероприятие уже стало не просто доброй традицией, а подлинным праздником труда, свидетельством уважения к специалистам, стоящим у основ стабильной работы всей газотранспортной системы рес­публики.

В этом году конкурс приобрел особую значимость: 2025 год официально объявлен Годом рабочих профессий. И это не случайно – именно квалифицированные рабочие обеспечивают основу экономической стабильности, безопасность и надежность всей произ­водственной инфраструктуры.

На победу в конкурсе претендовали 94 финалиста, представляющих ключевые рабочие профессии в газотранспорт­ной отрасли: слесари, электромонтеры, трубопроводчики, лаборанты. Все они прошли строгий отбор на региональном уровне и показали выдающиеся результаты. Каждый участник – это профессионал своего дела, который ежедневно обеспечивает бесперебойную работу сложнейших технологических систем.

– Год, посвященный рабочим профессиям, – это признание их роли как основы экономики, – подчеркнул председатель конкурсной комиссии, заместитель генерального директора АО «Интергаз Центральная Азия» Абзал Кисметов. – Конкурс «Үздік маман» направлен на повышение престижа рабочих специальностей, продвижение идеи трудолюбия и профессио­нализма. Это дань уважения тем, кто ежедневно трудится на производстве. Главное богатство компании – наши работники. Поэтому им уделяется особое внимание. Все финалис­ты конкурса – настоящая профессиональная элита, надеж­ная и перспективная основа газотранспорт­ной отрасли.

Чтобы открыть дорогу на конкурс молодым специалистам, в этом году его организаторы изменили требования к участникам. Если раньше необходимо было отработать в компании три года, то теперь эта планка снижена до 12 месяцев.

В течение двух конкурсных дней участники демонстрировали не только знания и навыки, но и высокий уровень ответственности и дисциплины. Они прошли серию испытаний, включая теоретическое тестирование, практические задания, а также проверку навыков оказания доврачебной помощи. Конкурсные задания были максимально приближены к реальным условиям работы и позволили раскрыть как профессиональные, так и личные качества конкурсантов: точность, выдержку, умение принимать решения в стрессовых ситуациях.

Опыт, проверенный временем

Тлеген Рахматуллин, слесарь по КИПиА УМГ «Караганда», принял участие в профессиональном конкурсе уже во второй раз. В позапрошлом году он не вошел в число призеров, но не опус­тил руки – и в этом году с триумфом одержал победу в своей номинации.

– Работать в компании престижно и интересно, – рассказывает Тлеген. – Здесь есть возможность профессионального роста, а такой конкурс – отличная площадка для самореализации. В нынешнем году я хотел в первую очередь доказать себе, что способен на большее. Рад, что не подвел свой коллектив.

Молодой специалист уверенно прошел все этапы испытаний. Он успешно справился с теоретичес­ким тестированием, блестяще выполнил два практических задания: замену температурного датчика и настройку перепадчика давления с помощью калибратора. Все работы Тлеген выполнил четко и с соблюдением техники безопасности, подробно комментируя каждое свое действие.

Условия конкурса требовали не только глубоких технических знаний, но и максимальной сосредоточенности: задания выполнялись в ограниченное время и под пристальным вниманием экспертной комиссии.

Победа Тлегена – результат его целе­устремленности, настойчивости и высокого профессио­нализма. И пример того, как упорство и желание развиваться приводят к заслуженному успеху.

Впервые в республиканском этапе участвовал Султан Жұмаш, электромонтер из УМГ «Шымкент», выпускник Казахского национального университета. Его задание – сборка схемы пуска электродвигателя с элементами ручного и автоматического управления – требовало точности, грамотного подбора инструментов и неукоснительного соб­людения электробезопаснос­ти. Султан не только уложился в отведенные 80 минут, но и набрал максимальное количество баллов, став победителем в своей номинации.

Особое внимание привлекла новая конкурсная номинация – «Лаборант химического анализа», которая была представлена в основном женщинами. Первое место досталось Зание Канатовой из УМГ «Актау», имя которой войдет в историю конкурса как первой победительницы в новой номинации. Ее уверенные действия, точность и знание технологии показали: в производстве нет «мужских» или «женских» профессий – есть профессионалы.

Не менее зрелищной оказалась номинация «Трубопроводчик линейный», где участники демонстрировали навыки подготовки трубопровода диаметром 1 020 мм под установку катушки. Это одна из ключевых операций при ремонте магистральных трубопроводов.

– Участники показали высокую квалификацию, строгое соблюдение технологии, грамотное использование инструментов, – отметил заместитель директора департамента эксплуатации магистральных газопроводов и компрессорных станций Биржан Умирбеков. – Однозначно, лучшим стал Есеналы Аймбетов, представляющий УМГ «Шымкент».

Награды за знания,

труд и преданность делу

Конкурсная комиссия объективно оценивала участников по ряду критериев: глубине теоретических знаний, практическому мастерству, безопасности, самостоятельности и скорости выполнения заданий. Победители были отмечены дипломами, а лучшие из лучших получили специальные каски с золотым отличительным знаком «Үздік маман-2025».

Всем обладателям призовых мест назначена ежемесячная надбавка к зарплате на год, а также гарантировано включение в кадровый резерв компании с перспективой карьерного роста. Кроме того, в честь Года рабочих профессий всем призерам этого года будет выплачена единовременная денежная премия.

Главный трофей конкурса – переходящий кубок «Үздік маман» – нынче заслуженно достался Шымкентскому филиалу. В его копилке – четыре первых, три вторых и четыре третьих места. В течение года кубок будет находиться в центральном офисе филиала как символ командной работы, лидерства и профессио­нализма.

Отдельное внимание в этом году уделено работе с молодежью. По инициативе руководства компании на конкурс были приглашены ученики школы № 18 Сайрамского района Туркестанской области. Для них провели экскурсию по конкурс­ным площадкам, рассказали о каждой профессии, показали производственные процессы и объяснили, какие навыки и знания необходимы для карьеры в газотранспортной отрасли.

– Это уникальный опыт для подростков, – отметил завуч школы Малик Керимов. – Ребята увидели, насколько важны и уважаемы рабочие профессии. Возможно, кто-то из них уже сегодня сделал выбор в пользу инженерно-технической карьеры.

Потому что конкурс «Үздік маман» – больше, чем просто соревнование. Это возможность заявить о себе, проявить характер и профессиональную гордость. А еще – хороший способ мотивировать молодежь и показать всей стране: рабочая профессия – это престиж, надежность и будущее.