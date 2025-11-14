В Бишкеке усилен контроль за соблюдением Закона «О тишине». Об этом сообщила мэрия столицы Кыргызстана, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В целях обеспечения тишины и покоя граждан на территории города Бишкек и в рамках исполнения Закона КР «О тишине» в соответствии со статьями 44 и 48 Закона КР «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления» мэрией города Бишкек вынесено распоряжение.

Согласно этому распоряжению руководителям общественного питания, культурно-развлекательных заведений (включая кафе, рестораны, бары, клубы, банкетные залы, и иные объекты) на территории города Бишкек необходимо обеспечить прекращение проведения всех торжественных, культурно-развлекательных мероприятий, а также завершение работы указанных заведений не позднее 22:00. Все приборы, потребляющие электричество, особенно энергоемкие (электрические плиты, обогреватели, печи и т.д.) должны быть обесточены после 22:00.

Также необходимо исключить организацию и проведение мероприятий, сопровождающихся громкой музыкой, освещением и иными действиями, нарушающими общественный покой граждан после указанного времени.

Вместе с тем, допускается использование электрогенераторов объектам, расположенным вдали от жилых домов и при условии полного соблюдения требований Закона КР «О тишине».

Районным администрациям совместно с муниципальной инспекцией поручено взять на контроль данный вопрос и проводить регулярные рейдовые мероприятия.