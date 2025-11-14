Кафе, ресторанам и барам Бишкека запретили работать после 22:00

В мире
42
Айман Аманжолова
корреспондент

В Бишкеке усилен контроль за соблюдением Закона «О тишине». Об этом сообщила мэрия столицы Кыргызстана, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В целях обеспечения тишины и покоя граждан на территории города Бишкек и в рамках исполнения Закона КР «О тишине» в соответствии со статьями 44 и 48 Закона КР «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления» мэрией города Бишкек вынесено распоряжение.

Согласно этому распоряжению руководителям общественного питания, культурно-развлекательных заведений (включая кафе, рестораны, бары, клубы, банкетные залы, и иные объекты) на территории города Бишкек необходимо обеспечить прекращение проведения всех торжественных, культурно-развлекательных мероприятий, а также завершение работы указанных заведений не позднее 22:00. Все приборы, потребляющие электричество, особенно энергоемкие (электрические плиты, обогреватели, печи и т.д.) должны быть обесточены после 22:00.

Также необходимо исключить организацию и проведение мероприятий, сопровождающихся громкой музыкой, освещением и иными действиями, нарушающими общественный покой граждан после указанного времени.

Вместе с тем, допускается использование электрогенераторов объектам, расположенным вдали от жилых домов и при условии полного соблюдения требований Закона КР «О тишине».

Районным администрациям совместно с муниципальной инспекцией поручено взять на контроль данный вопрос и проводить регулярные рейдовые мероприятия.

#запрет #кафе #Бишкек #рестораны #бары

Популярное

Все
Чем гордится Рузама
«Моя духовная опора, мой ориентир...»
Казахстан принял участие в работе 77-й Всемирной книжной выставки в Германии
Когда глина оживает
Возрождая казахскую породу тазы
Его Величество король вальса
Путешествие в историю, взгляд в будущее
Корма для рыбных мест
Лидеры в сегменте HoReCa
Большой футбол начинается с малых полей
Так продлевали жизнь памятнику
Философия тенниса Зангара Нурланулы: шаг за шагом, матч за матчем
Была мельница – будет гостиница
«Бойтесь данайцев…»
Человек собаке друг? Пока только на словах
Улытау открывают автопутешественники
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения
И житница, и туристический центр
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
Президент дал интервью The Washington Post и The New York Times
Соглашение о стратегическом партнерстве на $2,5 млрд: какие планы у John Deere в Казахстане
Все строго по правилам
У школы – новоселье!
Заработал кирпичный завод
Казахстан и Соглашения Авраама: Этот шаг укладывается во внешнюю политику РК — Ильгар Велизаде
Президент Казахстана принял участие в саммите «Центральная Азия – США»
Токаев и Трамп провели переговоры в Белом доме
В партнерстве государства и общества
ChatGPT Edu станет частью образовательной системы Казахстана
Лауреаты премии «Дарын» определены
27 проектов реализуют в ЗКО на возвращенные активы
Илья Скуб назначен председателем комитета в Минтруда
В стране восстанавливают популяции редких видов животных
Интеллектуальную собственность – из тени
Тут рождаются новые имена
Президент наградил Елену Рыбакину орденом "Барыс" III степени
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики

Читайте также

Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани …
Турецкий военно-транспортный самолет разбился в Грузии
В Турции свыше тысячи футболистов обвинены в нелегальных ст…
Сенат США одобрил законопроект о финансировании правительст…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]