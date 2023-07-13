Как бизнесменам напрямую обратиться к главам департаментов Антикора

В Агентстве Казахстана по противодействию коррупции опубликовали Facebook-аккаунты руководителей территориальных департаментов для обращений предпринимателей, сообщает Kazpravda.kz.
Для оперативного решения проблем предпринимателей можно обращаться напрямую к руководителям территориальных департаментов Антикоррупционной службы через социальную сеть Facebook.
Ссылки на аккаунты руководителей территориальных департаментов:
город Астана – Мұрат Қарымсаков
город Алматы – Асхат Оразхан
город Шымкент – Дәурен Ерғарин
Абайская область – Нұрлан Қыдырбаев
Акмолинская область – Арман Рахимов
Актюбинская область – Есқали Саламатов
Алматинская область – Серік Орымбетов
Атырауская область – Ерулан Серікқалиев
Восточно-Казахстанская область – Денис Шакенов
Жамбылская область – Болат Жылқыбаев
Жетысуская область – Мақсат Жебегенов
Западно-Казахстанская область – Әділхан Сабуров
Карагандинская область – Мұрат Төлеубаев
Костанайская область – Бауыржан Ұзынжас
Кызылординская область – Ернар Макажанов
Мангистауская область – Шамурайт Шаменов
Павлодарская область – Медет Амралинов
Северо-Казахстанская область – Сергей Перов
Туркестанская область – Шаттық Өтеев
Улытауская область – Ернар Баянгазин