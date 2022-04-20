Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел рабочую встречу с председателем правления Союза машиностроителей Казахстана Мейрамом Пшембаевым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Глава Союза машиностроителей доложил о состоянии отрасли, стоящих задачах и перспективах развития в условиях влияния внешних факторов.

По итогам 2021 года значительный рост показали железнодорожное машиностроение – на 300%, сельхозмашиностроение – на 50,4%, горно-металлургическое машиностроение – на 29,3%, автомобилестроение – на 24%, электротехническое машиностроение – на 16,7% и нефтегазовое машиностроение – на 14,2%.

В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации Дорожной карты по развитию машиностроения до 2024 года, обеспечения отечественным сырьем предприятий отрасли, выделения доступного финансирования для создания новых и модернизации действующих производств, заключения оффтэйк-контрактов с отечественными товаропроизводителями, а также увеличения объемов производства и внутристрановой ценности в сфере машиностроения.

По словам М. Пшембаева, в 2021 году общий объем импорта составил $41 млрд, из них $17 млрд или 41% приходится на продукцию отечественного машиностроения. В этой связи вопрос замещения импорта собственным производством является очень актуальной задачей для развития данного рынка и выхода на экспорт.

По итогам встречи Алихан Смаилов отметил, что Правительством страны будет продолжена работа по стимулированию отрасли и созданию благоприятных условий для развития машиностроения в Казахстане.