В казахстанских школах продолжается работа по внедрению методов обучения с использованием искусственного интеллекта. Одними из первых этот опыт начали реализовывать школы проекта «Келешек мектептері», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство просвещения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках проекта на базе школ №107, №101, №99 и №104 города Астаны проводится апробация решений, при которых искусственный интеллект используется для оптимизации повседневной работы педагогов.

Педагоги этих школ применяют отечественные инструменты искусственного интеллекта Roqed AI, Kashgari и Stem-solutions, а также платформу Kahoot. Дополнительно система «RobotAI» помогает снизить нагрузку на учителей за счет автоматической проверки и оценки контрольных и тестовых заданий. Система Google Past позволяет определить, был ли учебный материал подготовлен учеником самостоятельно либо с использованием искусственного интеллекта. Эти решения постепенно становятся надежными помощниками в работе педагогов.

«Искусственный интеллект позволил сделать уроки более наглядными и интерактивными, а также учитывать потребности каждого ученика. Благодаря этому учителя могут уделять больше внимания индивидуальной работе с учащимися», - сказал заместитель директора школы №107 Бекманат Жанаберген.

Кроме того, в школах, где реализуется пилотный проект, в содержание предметов «Цифровая грамотность» и «Информатика» включены темы по искусственному интеллекту. Учебные занятия выстроены с учетом возрастных особенностей учащихся: в начальных классах базовые понятия объясняются в игровой форме, а в старших классах предусмотрены проектные задания, включая создание чат-ботов, анализ данных и решение этических кейсов. Такой подход направлен на развитие у школьников критического мышления, информационной культуры и ответственного отношения к использованию технологий.