Несмотря на принимаемые меры...

С завидной регулярностью мошенники меняют схемы, пополняя свой арсенал методов отъема денег у населения. Об очередной из них западноказахстанские полицейские недавно предупредили граждан: под предлогом замены ключей от домофона неизвестные, представляясь сотрудниками домофонных компаний, просят перевести денежные средства, а также сообщить код из SMS.

По аналогичной схеме звонят «специалисты» налоговой или любой коммунальной службы. Чтобы пройти так называемую перерегистрацию, просят продиктовать SMS-код, который отправлен на телефон. После чего поступает второй звонок уже якобы со стороны сотрудников портала электронного правительства, банка или правоохранительных органов, которые сообщают, что мошенники по ранее переданному SMS-коду получили доступ к его данным на eGov и собираются оформлять кредиты во всех банках.

Так, с жителем Уральска связалась такая «домофонная компания», потом «сотрудник» Нацбанка сообщил о компрометации данных и предложил перевести деньги на так называемый безопасный счет. Только благодаря бдительности стражей порядка и работников торгово-развлекательного центра удалось предотвратить попытку мошенничества на сумму 9 млн тенге.

В регионе функции расследования интернет-мошенничества, а также проведения профилактических мероприятий возложены на управление по противодействию киберпреступлениям, созданное при департаменте полиции в прошлом году. Отчитываясь по итогам работы за 12 месяцев, начальник управления полковник полиции Артур Мусагалиев отметил повышение раскрываемости правонарушений в данной сфере.

– С начала 2025 года раскрыто 167 уголовных правонарушений в отношении 78 лиц, что на 68,7 процента больше, чем за аналогичный период 2024-го. К уголовной ответственности привлекаются не только непосредственно преступники, совершающие интернет-мошенничества, но и соучастники: дропперы, дроповоды, криптовалютчики, активаторы и курьеры. По результатам уже прошедших судебных процессов принято решение о возмещении потерпевшим более 380 миллионов тенге, – сообщил он.

Самая действенная мера по противодействию интернет-мошенничеству – профилактическая работа. Полицейские совместно с сотрудниками акиматов, прокуратуры, департаментов экономических расследований и юстиции проводят встречи с населением, где разъясняют способы обмана, применяемые мошенниками. Такими профилактическими мероприятиями охвачено более 212 тыс. западноказахстанцев, 80 тыс. из которых оформили добровольный отказ от получения займа через портал eGov.

Для пресечения фактов перевода денег потерпевшими на счета дропперов через банкоматы и терминалы банков второго уровня организовано патрулирование в местах массового скопления населения, куда вовлечены охранники, волонтеры и неравнодушные граждане области. Но, несмот­ря на все эти меры, количество пострадавших от действий интернет-мошенников не снижается. Рост фактов превысил 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Сумма ущерба – более 2,1 млрд тенге.

Дипфейки и онлайн-торговля

На уловки киберпреступников чаще попадают безработные, пенсионеры, то есть те, чей круг общения ограничен. Немало пострадавших среди работников частных компаний, бюджетной сферы. На сегодняшний день самым распространенным способом интернет-мошенничества является ложный звонок от имени сотрудников банка под предлогом защиты банковских счетов. В 2025 году таким образом пострадало более 370 жителей региона.

В арсенале преступников – мнимое оказание услуг, предложения инвестирования, онлайн-покупка товаров или кредитование. Список можно продолжить «содействием» в трудоустройстве и обналичивании средств, звонками и сообщениями от «друга», «родственника», «коллеги». Взломать могут любого. К примеру, в прошлом месяце нескольким журналистам региона на WhatsApp пришло сообщение якобы от специалиста пресс-службы департамента полиции с просьбой одолжить денег.

Злоумышленники обрабатывают своих жертв иногда больше месяца. В результате не только похищают их денежные средства со счетов, но и заставляют продавать их недвижимое имущество по заниженной цене, а деньги переводить им. Киберпреступники научились с помощью дипфейков применять при разговоре с гражданами государственный язык, менять лицо, голос, подстраивать мимику и интонации. Нередко они звонят из другого региона и даже страны. Все это вкупе усложняет расследование дел данной категории, отмечают в прокуратуре области.

С ноября прошлого года на базе Молодежного ресурсного центра города Уральска работает Антифрод-центр, который обеспечивает перехват мошеннических звонков до их поступления гражданам. Тем самым предотвращаются преступления, минимизируется ущерб. Ежедневно перехватываются и отрабатываются 100–150 попыток мошеннических звонков. Уже заблокированы более 6 тыс. банковских счетов, потерпевшим возвращено свыше 18 млн тенге.

При координации прокуратуры области правоохранительными органами задержан житель Уральска. Установлено, что в октябре 2025 года он предоставил мошенникам реквизиты своих банковских счетов, тем самым способствуя совершению преступления в особо крупном размере.

По данному факту депар­тамен­том экономических расследований ЗКО начато досудебное расследование по ст. 232-1 УК РК. Раньше такие действия квалифицировались как пособничество мошенничеству и доказать вину дроппера было затруднительно, поскольку требовалось установить его умысел на участие в преступлении. С введением новой статьи в Уголовный кодекс наступает самостоятельная уголовная ответственность за действия дропперов. Теперь за это предус­мотрено наказание – до семи лет лишения свободы.

По всем уголовным правонарушениям установлено 472 банковских счета предположительно дропперов, на которые были переведены денежные средства.

Куда приводит жажда быстрых денег?

Высока возможность быть вовлеченным в орбиту уголовного преследования и у еще одной категории мечтающих о легких деньгах – у участников финансовых пирамид, организаторы которых зачастую определяют их как инвестиционные проекты. Нередко финансовые пирамиды маскируются под выгодные вложения в криптовалюту, потребительские кооперативы, маркетинговые платформы или благотворительные проекты. Однако суть остается неизменной – перерас­пределение денег от поздних вкладчиков к ранним.

Организаторы финпирамид действуют по схожему сценарию. Во-первых, обещают гарантированную высокую доходность за короткий срок. В реальной экономике не сущест­вует инвестиций без риска, однако организаторы пирамид уверяют: деньги работают сами.

Второй явный признак пирамиды – отсутствие законных оснований для привлечения денежных средств. У таких «проектов» нет лицензий, регистрации соответствующих видов деятельности, прозрачной бухгалтерской отчетности. Вместо правовых документов гражданам предлагают поверить словам, презентациям и эмоциональным выступлениям так называемых лидеров и партнеров.

Третья характерная особенность – систематическое вовлечение новых участников под видом партнерства. Вознаграждение выплачивается не за результат труда или оказание услуг, а за привлечение новых вкладчиков, что прямо указывает на незаконный характер схемы. Важно понимать: ответственность несут не только лица, организующие и координирующие подобные схемы, но и их активные участники, распространяющие и рекламирующие информацию, а также привлекающие новых вкладчиков. Максимальное наказание за создание и руководство финпирамидой предус­матривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет, а за рекламу – лишение свободы до 4 лет.

Посредством системы «Кибернадзор» в 2025 году заблокировано 2 688 ссылок на страницы с противоправным контентом.