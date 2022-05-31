Политика
Как изменят политический ландшафт в Казахстане новые реформы
Галым Мукашев, общественный деятель, академик МАИН, член Союза журналистов Казахстана

Требует сама жизнь

Политические реформы в Казахстане сделают более разнообразным политический ландшафт, появятся новые партии, способные грамотно артикулировать и эффективно решать насущные проблемы электората.

Партийная конкуренция в республике будет возрастать, и партия «AMANAT», чтобы сохранить свое влияние, должна выступать катализатором решительных перемен. Как бывший председатель городского филиала политобъединения и заместитель областного филиала считаю первоочередной задачей искоренение бюрократизма и формализма в работе парторганизаций.

Следует усилить работу общественных приемных, чаще встречаться с жителями не только в приемные часы, но и на улицах, наладить обратную связь с граж­данами в социальных сетях, где сейчас и формируется общественное мнение.

Нам не надо бояться тех, кто открыто говорит правду. Настоящую опасность представляют те, кто желает ее скрыть. Подхалимаж, лизоблюдство и откровенная продажность стали жизненными ориентирами некоторых партийцев. Как говорил наш почтенный писатель Герольд Бельгер: «Ложь, коррупция и бездари – вот они, драконовские головы, которые во имя прогресса, во имя спасения страны необходимо срубить!»

Крайне важно взять решение волнующих население вопросов на партийный контроль до их окончательного решения, а не довольствоваться обращения­ми в компетентные органы и организацией запросов.

Кадры решают все. Сейчас повсеместно, от партийных организаций на местах до руководства в «AMANAT», должны зайти новые люди. Они должны быть не просто патриотами и компетентными людьми, но и знать жизнь, быть неравнодушными. Именно от них зависит социальное самочувствие граждан, по ним судят о государственной политике.

В центральные госорганы необходимо выдвигать опытных людей вне зависимости от возраста, производственников, чиновников из глубинки. Тех, кто не оторван от нужд народа. Во времена СССР существовал принцип: руководитель должен пройти все ступеньки, с самых низов. Этот принцип взяли на вооружение многие страны, в том числе Китай. Я сам прошел путь от бетонщика до акима города областного значения.

Определяющими качествами нового казахстанского партийца, управленца должны стать всестороннее знание предмета, современный менеджмент, честный анализ проблем, толерантное отношение к критике. Этого требует от нас сама жизнь.

Настало время исправлять ошибки и строить Новый Казах­стан. Каждый из нас –патриот,­ каждый – частичка страны. Начнем­ перемены с себя. Проявим наше единство!

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