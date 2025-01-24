Как не потерять деньги во время покупок в интернете?

Онлайн-покупателям следует избегать сайтов, где требуется вводить данные карты без перехода на защищенный платежный шлюз

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Fingramota.kz предложила несколько рекомендаций казахстанцам, совершающим покупки онлайн, передает Kazpravda.kz

Популярность интернет-шопинга растет, поэтому важно соблюдать меры безопасности.

В первую очередь, рекомендуется проверять надежность сайта.

Используйте только сайты с защищенным соединением (значок замка и HTTPS в адресной строке). Избегайте подозрительных URL (адрес ресурса в сети Интернет) с длинными цифрами и символами. Злоумышленники часто создают копии известных интернет-магазинов, поэтому проверяйте адрес сайта и наличие SSL-сертификата.

Во-вторых, эксперты не советуют совершать покупки через общественный Wi-Fi.

Открытые сети Wi-Fi небезопасны для покупок. В открытых Wi-Fi сетях злоумышленники могут перехватить ваши личные данные. Используйте только свой интернет и проверенные устройства. Также рекомендуется использовать встроенные функции безопасности вашего устройства для защиты данных.

В-третьих, желательно откройте отдельную карту для покупок.

Заведите отдельную карту для интернет-шопинга, не привязанную к вашим основным счетам. Установите лимиты на траты и пополняйте карту только перед покупками.

В-четвертых, ограничьте доступ к устройству.

Если ваш гаджет используют дети, выходите из аккаунтов и включите защиту покупок (например, подтверждение через пароль в App Store или Google Play). Так ребёнок не сможет случайно совершить онлайн-покупку либо скачать платные игры.

Выбирайте безопасные методы оплаты.

Надежные магазины предлагают несколько способов оплаты, включая оплату при доставке. После оплаты убедитесь, что вы получили чек и подтверждение заказа. Избегайте сайтов, где требуется вводить данные карты без перехода на защищенный платежный шлюз.