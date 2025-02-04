Как новые технологии меняют рынок труда

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Доклад Future of Jobs Report («Будущее рабочих мест») эксперты Всемирного экономического форума готовят каждые два года (первый вышел в 2016-м). Обзор, опубликованный в начале января 2025 года, составлен на основе опросов более чем тысячи ведущих мировых работодателей, которые в совокупности представляют свыше 14 млн работников в 22 отраслях и 55 странах (в том числе в Казахстане). Проанализировав полученные данные, эксперты ВЭФ представили прогнозы, какие именно глобальные тренды и как будут влиять на рабочие места, кадровые стратегии работодателей и востребованные навыки работников в ближайшие пять лет (до 2030 года).

Рост уровня цифровизации и дальнейшее развитие технологий названы самым большим трендом. 60% опрошенных работодателей считают, что эти процессы трансформируют их бизнес к 2030 году. При этом в числе технологических сфер, которые будут влиять на рынок труда и бизнес в целом сильнее всего, названы искусственный интеллект и технологии обработки информации (86%), робототехника и автоматизация (58%), а также производство, хранение и распределение энергии (41%).

Также в числе наиболее «влия­тельных» тенденций работодатели назвали рост стоимости жизни (50%), увеличение усилий и инвестиций в снижение выбросов углерода (47%), усиление фокуса на трудовые и социальные вопросы (46%), общее замедление экономики (42%), увеличение усилий и инвестиций в адаптацию к изменению климата (41%), старение и сокращение численности трудоспособного населения (40%).

Кроме того, определенное влияние будут иметь и такие макротренды, как рост геополитических разногласий и конф­ликтов (34%), рост численности трудоспособного населения (24%), усиление ограничений в глобальной торговле и инвестициях (23%), увеличение государственных субсидий и промышленной политики (21%), ужесточение антимонопольного законодательства и регулирования конкуренции (17%).

Как отмечается в докладе, сог­ласно текущим тенденциям с 2025 по 2030 год структурная трансформация рынка труда затронет 22% от общего числа существующих сегодня формальных рабочих мест.

«В частности, создание новых рабочих мест, обусловленное макротенденциями, оценивает­ся в 170 млн рабочих мест, что эквивалентно 14% от сегодняшнего общего числа занятых. Ожидает­ся, что этот рост будет компенсирован сокращением 92 млн текущих рабочих мест, или 8% от общего числа занятых, что приведет к чистому росту в 78 млн рабочих мест (7% от сегодняшнего общего числа занятых) к 2030 году», – говорится в отчете.

Помимо емкости рынка труда эти тенденции будут серьезно влиять и на его конфигурацию – карта востребованных профессий и навыков работников уже меняется.

Так, соглас­но проведенному опросу, в 2025 году топ-5 навыков, которые работодатели считают для своих сотрудников основными, выглядит так: аналитическое мышление, устойчивость, гибкость и маневренность, лидерство и социальное влияние, креативное мышление, мотивация и осознанность.

Однако в перспективе в ближайшие пять лет резко возрастет востребованность у работников таких навыков, как работа с ИИ и большими данными, сетями и кибербезопасностью, общая технологическая грамотность (любопытно, что в «рейтинге» ключевых навыков по состоянию на 2025 год эти три скилла стоят, соответственно, на 11-м, 17-м и 6-м местах), а также креативное мышление, устойчивость, гибкость и маневренность.

Как отмечается в докладе, поч­ти половина работодателей (49%) настроены на то, чтобы переориен­тировать свой бизнес с учетом возможностей, которые дает ИИ. 62% опрошенных намерены сосредоточиться на найме людей с навыками работы с ИИ. А 41% ожидает сокращения штата работников, когда ИИ сможет выполнять их задачи.

«В целом работодатели ожидают, что 39% ключевых навыков работников изменятся к 2030 году. Хотя это показывает продолжающееся существенное устаревание навыков, это меньше, чем ожидания в 44% в 2023-м. Одним из элементов, способствующих таким оценкам, может быть растущее внимание к программам непрерывного обучения, повышения квалификации и переподготовки, что позволяет компаниям лучше предвидеть и управлять будущими требованиями к навыкам», – отмечает­ся в отчете.

Если говорить не о навыках, а о профессиях, то здесь ключевой макротренд – цифровизация и технологическое развитие – также оказывает существенное влия­ние. Авторы отчета прогнозируют, что будет стремительно расти потребность в специалистах по большим данным, инженеров по финансовым технологиям, специалистов по ИИ и машинному обучению, разработчиков программного обеспечения и приложений.

Быстрый рост занятости будет наблюдаться среди сельскохозяйственных работников, водителей-экспедиторов, строителей, продавцов и работников пищевой промышленности.

Сразу два макротренда связаны с «зеленым переходом» (снижение выбросов и адаптация к изменению климата). Это стимулирует спрос на инженеров по возобновляемым источникам энергии, инженеров-экологов и специалистов по электрическим и автономным транспортным средствам. Ожидается, что климатические тенденции также приведут к усилению внимания к охране окружающей среды (еnvironmental stewardship), которая впервые вошла в перечень 10 самых быстрорастущих навыков Future of Jobs Report.

Два демографических сдвига, упомянутых отчете, все чаще рассматриваются как преобразующие мировую экономику и рынки труда. Так, старение и сокращение численности населения трудоспособного возраста, которое наблюдается сегодня в основном в странах с высоким уровнем дохода, стимулирует рост рабочих мест в сфере здравоохранения (например, растет спрос на специалистов по уходу за больными). С другой стороны, рост численности населения трудоспособного возраста, характерный для некоторых развиваю­щихся стран и стран с низким уровнем дохода, увеличивает спрос на специалистов в сферах, связанных с образованием.

Что касается рабочих мест, которые, как ожидается, будут быстрее всего сокращаться в ближайшую пятилетку, то тут авторы отчета указывают такие профессии, как канцелярские и секретарские работники, включая кассиров и клерков по продаже билетов, а также административных помощников и исполнительных секретарей. Также будет сокращаться спрос на должности почтовых служащих, банковских кассиров и специалистов по вводу данных.