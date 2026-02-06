Фото: архив Kazpravda.kz

Несмотря на принимаемые меры, скотокрадство по-прежнему остается одной из наиболее чувствительных проблем региона. Для сельских жителей это не просто имущественное преступление: домашний скот здесь является основой семейной экономики, источником продовольствия и зачастую единственным активом. И поэтому каждая кража подрывает не только материальное благополучие, но и чувство защищенности, формируя устойчивый запрос общества на действенные и долгосрочные решения.

География и уклад жизни региона объективно повышают риски. Значительная часть поголовья содержится на отгонных пастбищах, удаленных от населенных пунктов. Выпас нередко осуществляется без постоянного надзора, а хозяйственные постройки не имеют должной охра­ны. Именно этим пользуются злоумышленники, действующие, как правило, в ночное время.

К организационным пробле­мам добавляются системные просчеты: отсутствие учета, биркования и регистрации животных, слабый контроль за перемещением скота, а также недостаточная ответственность за нарушения правил выпаса. В результате кража скота становится относительно «низкорисковым» преступлением, особенно в райо­нах с разрозненным контролем.

– Скотокрадство – одно из древнейших преступлений против собственности, – подчеркивает начальник департамента полиции Туркестанской области генерал-майор полиции Арыстангани Заппаров. – В его основе лежат корысть и экономические факторы.

По данным правоохранительных органов, значительная часть преступлений совершается лицами без постоянной занятости и стабильного источника дохода. Безработица и низкий уровень жизни в сельской местности формируют среду, в которой стремление к легкой наживе нередко перевешивает правовые и моральные ограничения.

При этом проблема усугубля­ется низким уровнем правосознания. Игнорирование элементарных требований закона – от регистрации поголовья до соблюдения правил выпаса – фактически облегчает задачу барымтачей. Не последнюю роль играет и недостаточная профилактическая работа на уровне сельских и районных администраций.

В то же время статистика последних лет демонстрирует определенный прогресс. За три года количество краж скота в Туркестанской области сократилось более чем вдвое – с 206 фактов в 2023 году до 100 в 2025-м. Параллельно вырос уровень раскрываемости преступлений – с 53,7% до 67,9%.

За прошлый год законным владельцам возвращено около 500 голов похищенного скота, пресечена деятельность 19 преступных групп, к уголовной ответственности привлечены 56 человек. Эти данные свидетельствуют о том, что усиление оперативной работы дает результат, однако сами по себе силовые меры не устраняют первопричины проблемы.

Анализ показывает, что скотокрадство носит выраженный сезонный характер. Пик преступ­лений приходится на весну и осень – периоды свободного выпаса и ослабленного контро­ля. Зимой, при содержании животных в загонах, количество краж традиционно снижается.

Дополнительным риском остается незаконный вывоз скота за пределы страны. Несмотря на действующий запрет, в прошлом году на казахстанско-узбекской границе выявлено 13 попыток контрабандного перемещения животных. Это указывает на устойчивый теневой спрос и необходимость межведомственного взаимодействия.

В ответ на существующие вызовы Министерством внутренних дел реализуется Программа по противодействию кражам на 2024–2026 годы. Ключевой акцент в ней сделан на системных мерах: цифровизации поголовья через чипирование, интеграции баз данных, усилении ответственности за нарушения правил выпаса, организации мобильных постов в криминогенных районах и развитии инфраструктуры для содержания бродячего скота.

В Туркестанской области эти подходы дополняются регулярными оперативно-профилактическими мероприятиями, такими как «Скотокрад», «Соғым» и другими, направленными на выявление и пресечение фактов кражи скота, незаконной перевозки домашнего скота без соответствующих документов, а также на проверку пунктов забоя и рынков сбыта мясной продукции на предмет сбыта краденого. В арсенале правоохра­нительных органов значится создание мобильных и ночных патрулей с участием полиции, ветеринарных служб и местных исполнительных органов.

Отдельное внимание уделяется внедрению цифровых инструментов – GPS-трекеров, видеонаблюдения, беспилотных летательных аппаратов. Такие технологии позволяют не только фиксировать факт кражи, но и предупреждать преступления на ранней стадии.

– Ключевая роль в профилактике скотокрадства принадлежит самим гражданам, – подчеркивает Арыстангани Заппаров. – Своевременные обращения по номеру 102, регистрация и маркировка скота, отказ от покупки животных и мяса без документов, элементарные меры безопасности способны предотвратить преступление еще на ранней стадии и существенно сократить число подобных инцидентов.

Полицейским нередко приходится сталкиваться с ситуациями, когда владельцы скота, исчезнувшего с пастбища, не могут элементарно указать точное время и место совершения кражи. Отправленные на свободный выпас животные надолго остаются без присмотра, и раскрыть такую кражу, совершенную в условиях неочевидности, бывает крайне сложно.

Законодательство предусмат­ривает за кражу скота суровую ответственность – от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Практика показывает, что эта норма применяется в том числе в отношении организованных групп. Так, сейчас в суде рассматривается уголовное дело в отношении ОПГ, обвиняемой в совершении таких преступлений в Байдибекском районе.

К слову, в этом же районе полиция раскрыла кражу скота с помощью современных технологий, задержав в ходе оперативно-розыскных мероприятий двух братьев – местных жителей, подозреваемых в скотокрадстве и незаконном хранении оружия. Полицейские установили кражу трех коров в одном из сел Байдибекского района. Похищенный скот подозреваемые успели реализовать в соседнем районе. Факт сбыта был зафиксирован с помощью дрона, что позволило оперативно выйти на след скотокрадов.

В тот же день подозреваемых задержали по месту жительства. При обыске изъяты шесть голов домашнего скота, охотничье ружье и пистолет. Также установлен скупщик краденого скота – житель Ордабасинского района. По данному факту проводится досудебное расследование и другие необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. Проверяется причастность подозреваемых к другим аналогичным преступ­лениям.

Опыт Туркестанской области наглядно демонстрирует: скотокрадство – это не просто криминальная проблема, а отражение социальных, экономических и управленческих дисбалансов. Решить ее исключительно полицейскими методами невозможно. Только сочетание профилактики, занятости сельского населения, цифрового контроля и реального участия общества способно обеспечить устойчивый результат. Именно в этой точке сходятся интересы государства и граждан – там, где безопасность перестает быть формальной статистикой и становится частью повседневной жизни.