Как отличить дипфейк и не попасться на обман – рекомендации АРРФР

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

С помощью дипфейков злоумышленники могут подделать чужую личность

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, как мошенники используют новые технологии для обмана, передает Kazpravda.kz

При этом сообщается, что о случаях мошенничества с использованием технологии дипфейка в Казахстане пока неизвестно.

Дипфейк – это фото, видео или аудиозапись, обработанная с помощью ИИ. Данная технология позволяет создать лица людей, подделать любой голос, мимику или добавить в речь слова, которые человек никогда не произносил. 

Некоторые сервисы могут создать дипфейк-видео или аудио, пусть и не очень хорошего качества, только с помощью одного изображения или голосовой записи длиной в несколько секунд.    

С помощью дипфейков злоумышленники могут подделать чужую личность, чтобы получить доступ к банковскому счету, обналичить его и оформить подставные кредиты; выкрасть данные умершего человека, «оживить» его для получения доступа к банковским онлайн-сервисам и др.

Чтобы отличить дипфейк и не попасться на обман, нужно братить внимание на следующие признаки: странное моргание человека, либо его пропадание из видео, слова невпопад, легкое заикание или роботизированный тон. Если звонит близкий или знакомый и просит срочно перевести деньги, завершите разговор и перезвоните ему сами. Уточните, действительно ли он звонил к вам, а не мошенники.

«Основным способом борьбы с киберпреступниками, использующими дипфейки, является повышение осведомленности пользователей о подобной схеме обмана и соблюдение цифровой гигиены. Гарантированный доход обещают только мошенники. Подобным «рекламам», даже без использования дипфейков, где просто используются изображения известных и уважаемых людей, не нужно доверять. Злоумышленники активно предлагают заработать на различных инвест-платформах, для участия в которых нужно оставить свои данные на фейковых сайтах и перечислить организаторам небольшие суммы», –  пояснили в агентстве. 

В настоящее время действуют требования по обязательному применению двухфакторной аутентификации с обязательным использованием биометрии в качестве основного фактора при оказании клиентам финансовых организаций дистанционных услуг.

#мошенничество #АРРФР #дипфейк

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