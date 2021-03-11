Общество Как пандемия повлияла на развитие фармпромышленности РК – итоги работы за год

16 марта 2021 года исполняется ровно год, как Казахстан охватила пандемия коронавирусной инфекции. Ввиду фактора неожиданности, в первое время остро ощущался дефицит средств защиты и лекарственных препаратов. Однако затем государству удалось нормализовать данный вопрос. О том, какие меры предпринимало Правительство, расскажет Kazpravda.kz.



Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, по состоянию на 2020 год в Республике Казахстан в фармацевтической промышленности осуществляли производство лекарственных средств и медицинских изделий 96 предприятий, из них по производству лекарственных средств – 33, изделий медицинского назначения (далее - ИМН) - 22 и медицинской техники – 41, производство лекарственных средств 33 производителя, из них 17 производителей соответствуют стандарту надлежащей производственной практики (GMP) на 31 производственном участке.



Были заключены 88 долгосрочных договоров с 36 отечественными товаропроизводителями на поставку 5 014 наименований лекарственных средств и медицинских изделий (лекарства - 996, медицинские изделия – 4 018). Кроме того, как напомнили в Минздраве, в 2015 году с внедрением на предприятий международных стандартов GMP АО «Нобель Алматинская фармацевтическая фабрика» было освоено контрактное производство с транснациональными фармацевтическими компаниями Abbott Products Operations AG, а также АО «Химфарм» с 2013 года по 2016 год реализовал проект по контрактному производству Sanofi (гепатопротектор – Эссенциале®Н форте, капсулы).



В целом, производство фармацевтической продукции сконцентрировано на ключевых предприятиях, которые производят более 85% всех лекарств и медицинских изделий. Имеются значимые проекты АО «Химфарм» (г. Шымкент) (доля 38%) - производство лекарственных средств, АО «Нобель АФФ» (г. Алматы) (доля в отрасли 28%) - производство лекарственных средств, ТОО «Kelun Kazpharm» (Алматинская область) (доля в отрасли 10%) – производство инфузионных растворов, АО «Абди Ибрагим Глобал Фарм» (Алматинская область) (доля 5%) производство лекарственных средств, ТОО «Dolce-Pharm», (Алматинская область) (доля 4%) – производство медицинских изделий.



Кроме того, в 2020 году было увеличено производство медицинских масок с 170 тысяч штук до 1,2 млн штук в сутки, производство одноразовых медицинских перчаток возросло с 173 тысяч пар в сутки до 330 тысяч пар в сутки, производство защитных комплектов возросло с 80 тысяч штук в месяц до 504 тысяч шт/мес., производство шприцев увеличилось с 131,2 млн шт. до 139,6 млн штук, производство лекарств, содержащих антибиотики выросло с 1,2 тысячи тонн до 2,3 тысячи тонн, производство лекарств, содержащих гормоны выросло с 0,6 тонн до 374 тонн, производство сывороток и иммунных препаратов выросло с 0,9 тысячи тонн до 1,2 тысячи тонн.



Значительно увеличили производственные мощности в период пандемии отечественные производители Химфарм, Нобел, Kelun-Kazpharm, ВИВА-фарм производители медицинских изделий и другие. Увеличен выпуск востребованных препаратов при лечении COVID-19 Азитромицин и Левофлоксацин, противовирусные препараты и др.



В комплексном плане по развитию фармацевтической и медицинской промышленности на 2020 – 2025 годы, утвержденном 6 октября 2020 года, предусмотрены основные направления для поддержки и развития фармацевтической и медицинской промышленности. Сюда входят законодательные и нормативные акты, регулирующие фармацевтическую деятельность, обращение лекарственных средств и медицинских изделий в рамках ЕАЭС, меры государственной поддержки, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, привлечение инвестиций, кадровое обеспечение отрасли, маркировка, прослеживаемость лекарственных средств и увеличение мощностей отечественных производителей лекарственных средств и медицинских изделий.



Как сообщил в своем ответе на депутатский запрос первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов, Правительством при поддержке государственных органов и фармацевтической общественности приняты совместные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.



«Министерством в целях исполнения протокольного поручения Президента Республики Казахстан К.К. Токаева «обеспечить сбалансированное регулирование цен на лекарственные средства и медицинские изделия с пресечением антиконкурентных действий участников фармацевтического рынка» и поручения Межведомственной комиссии от 24 декабря 2020 года под председательством заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Е. Тугжанова «утвердить предельные цены на торговые наименования лекарственных средств для оптовой и розничной реализации, сформированные с учетом средних значений инвойсов за последние 12 месяцев с даты подачи заявлений на регистрацию/перерегистрацию цены» - приняты меры по снижению цен на антиковидные препараты», - написал М. Шоранов в своем ответе.



Первое. С целью совершенствования методики установления предельных цен на лекарственные средства внесены изменения в правила регулирования, формирования предельных цен и наценки на л екарственные средства, а также медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденные приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-247/2020, зарегистрированные в Министерстве юстиции Республики Казахстан от 12 декабря 2020 года № 21766.



«В результате принятия новых правил усилена экономическая экспертиза (путем реферирования цен, возмещения и оценки фармакоэкономических данных). Кроме того, с учетом рекомендаций Генеральной прокуратуры в п равилах учитываются ввозные цены с инвойсов. Также согласно новых правил осуществляется сравнительный анализ цен производителя в других странах, схожих по макроэкономическим показателям (референтное ценообразование), с учетом таможенных и транспортных издержек, маркетинговых расходов в размере до 30%.



Вместе с тем, введены и другие инструменты ценового регулирования такие, как реестр предельных цен, созданный с целью исключения необоснованного завышения цен на лекарственные средства, позволяющий обеспечить доступность информации о ценах для всех заинтересованных лиц, а также запущен в режиме онлайн интернет-портал для подачи заявок в электронном виде по принципу «одного окна», где заявки подаются в электронном формате, позволяющий обеспечить автоматизацию процесса», - отметил вице-министр.



Второе. В соответствии с требованиями действующего законодательства, уполномоченный орган два раза в год утверждает предельные цены на торговое наименование лекарственного средства для розничной и оптовой реализации.



Кроме того, министерством установлены предельные цены на 370 «антиковидных» препаратов для оптовой и розничной реализации, сформированные по особому порядку приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 декабря 2020 года №ҚР-ДСМ-337/2020 «О внесении изменений в приказ министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 июля 2019 года №ҚР-ДСМ-104 «Об утверждении предельных цен на торговое наименование лекарственного средства для розничной и оптовой реализации».



В отношении списка 370 «антиковидных» лекарственных средств для оптовой и розничной реализации, уточнили, что из списка исключены 43 наименования лекарственных препаратов: инъекционные лекарственные формы, применяемые в стационарных условиях, мази, гели, и капли отсутствующие в клинических протоколах диагностики и лечения «коронавирусной инфекции COVID-19», одобренных Объединенной комиссией по качеству медицинских услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан протоколом ОКК от 3 декабря 2020 года № 124, а также препараты, исключенные из клинических протоколов.



Также, с учетом предложений, озвученных представителями бизнес-сообщества в лице Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» на совещании 10 и 23 февраля т.г. у заместителя руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан О. Смагулова с участием государственных органов и фармацевтической общественности, ассоциаций, фармацевтических производителей, дистрибьюторов и представителей аптек Министерством здравоохранения проведен анализ предельных оптовых и розничных цен на лекарственные средства.



С учетом данного анализа рынка «антиковидных» лекарственных средств на предмет возможного снижения их доступности разработан проект приказа м инистра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении предельных цен производителя на торговое наименование лекарственного средства, предельных цен на торговое наименование лекарственного средства для розничной и оптовой реализации». Проект приказа в соответствии с требованиями действующего законодательства уже размещен на сайте открытых НПА и проходит согласование со всеми заинтересованными организациями.



Кроме того, в рамках подготовки к возможной новой волне коронавирусной инфекции Единым дистрибьютором ТОО «СК-Фармация» были проведены следующие мероприятия: обеспечен двухмесячный запас препаратов на складах Единого дистрибьютора по 38 позициям ЛС и МИ для лечения Covid-19 на сумму 6,27 млрд тг. для охвата 60 тыс. пациентов в месяц.



Обеспечен месячный запас препаратов в медицинских организациях по 91 позиции ЛС и МИ на сумму 23,6 млрд тг.



Расширен перечень амбулаторного лекарственного обеспечения (АЛО) на 5 наименований (жаропонижающие препараты «Парацетамол» и «Ибупрофен», антикоагулянты «Ривароксабан», «Апиксабан» и «Дабигатран») . За 2020 год в медорганизации поставлены ЛС и МИ на сумму 2 млрд. тг.



В рамках интервенции в розничную сеть сформирован двухмесячный запас по 26 ЛС на сумму 1,8 млрд. тенге.



Закуплены 10 млн масок для реализации в розничной сети аптек (в том числе 500 тысяч детских на сумму 0,4 млрд тенге).



Обеспечены запасы средств индивидуальной защиты (СИЗ) – закуплены 400 тысяч одноразовых защитных костюмов (гуманитарная помощь), из них 200 тысяч будут распределены между регионами, 200 тысяч хранятся на ХАБах Единого дистрибьютора.



В организации добавили, что значительная доля, а именно 48% медикаментов, входящих в протокол лечения от коронавируса продукт отечественного производства (ОТП).







