Как пандемия ударит по бюджету Нур-Султана, рассказал Кульгинов
Айдана Демесинова
Согласно прогнозам, бюджет Нур-Султана потеряет порядка 47 миллиардов тенге из-за пандемии коронавируса. Об этом на брифинге в СЦК сообщил аким столицы Алтай Кульгинов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
"Если говорить о последствиях пандемии, мы испытали негативный эффект, особенно малый и средний бизнес. Местный бюджет тоже, согласно прогнозам, недополучит те объемы по поступлениям, которые ожидались в начале года. В плане льгот для субъектов МСБ государством предприняты конкретные меры. Мы порядка 47 миллиардов тенге можем недополучить по итогам этого года", – сказал Кульгинов.
Он добавил, что конкретную сумму акимат сможет назвать только в январе 2021 года.
"Свыше 10 миллиардов тенге в рамках корпоративного подоходного налога, которые должны быть выплачены в начале года, могут не поступить. В связи с этим по поручению Главы государства мы оптимизировали бюджет в течение года. Порядка 43 миллиардов тенге направили на борьбу с COVID-19, на развитие системы здравоохранения, в том числе на приобретение медикаментов и медоборудования. Деньги направлялись и на развитие системы образования. Так как большая часть учеников перешла на дистанционное обучение, мы направили деньги на приобретение ноутбуков, роутеров, особенно для детей из малообеспеченных семей. Также мы усилили соцпомощь, поддержку реального сектора, направили средства на развитие инфраструктуры и поддержку МСБ, на пополнение стабфонда", – заключил аким.