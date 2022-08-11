Фото: Kazpravda.kz
Образование
Как получить денежную помощь на сборы детей в школу в Нур-Султане
Диасов Ораз
корреспондент

Руководитель управления образования города Нур-Султана Касымхан Сенгазыев рассказал, могут ли детей, пришедших не в школьной форме, не допустить к занятиям, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Если ребенок пришел в школу, хоть в школьной форме, хоть не в школьной форме, школа должна и обязана посадить ребенка за парту и всё», – заявил Касымхан Сенгазыев.

По его словам, в этом году в столице в первый класс пойдут более 26 тысяч детей.

«Первая партия обновленных учебников будет доставлена 12 августа, выдача начнется с 15 августа. В данный момент школы уже начали выдавать учебники для 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 классов. До 25 августа 100% учащихся столицы будут обеспечены учебниками и учебно-методическими комплексами», – заверил спикер.

Также, по его словам, как и ранее, в этом году в рамках программы «Всеобуч» предусматривается приобретение школьной одежды, обуви, школьно-письменных принадлежностей для детей из семей, имеющих право на получение АСП, детей из семей, не получающих АСП, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума (37 389), а также детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций. На такую помощь могут также рассчитывать семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями.

Размер материальной помощи составляет 40 тысяч тенге на одного ребенка. В этом году такой помощью планируется охватить более 16 720 обучающихся. На сегодняшний день в школы столицы поступило более 8 тысяч обращений. Работа еще продолжается.

«Материальная помощь для приобретения одежды, обуви, школьных принадлежностей осуществляется в денежной форме согласно заявлению родителей или лиц, их заменяющих, либо обучающегося, достигшего совершеннолетия. Получатель материальной помощи кроме заявления предоставляет 20-значный номер банковской карточки, владелец которой не имеет кредитных задолженностей, и карта не заблокирована. Либо открывает специальный счет в банке для перечисления материальной помощи. При этом необходимо документально подтверждать целевое использование средств (квитанции, чеки об оплате, фото) и предоставить их в организацию образования (школы) в течение 15 рабочих дней со дня их приобретения», – пояснил глава управления образования.

Также в городе с 1 августа стартовала акция «Дорога в школу». В настоящее время к ней привлекаются государственные органы, меценаты, спонсоры, неправительственные организации.

В целом в новом учебном году помощью в виде школьных рюкзаков с принадлежностями за счет спонсорских средств планируется охватить порядка 10 тысяч детей из социально уязвимых категорий.

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