Как повышают качество жизни казахстанцев с инвалидностью

На сегодня в республике проживают более 732 тыс. лиц с инвалидностью

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе республиканского совещания по исполнению поручений главы государства, прошедшего в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, вице-министр Аскарбек Ертаев рассказал о проводимой ведомством работе по повышению качества жизни лиц с инвалидностью (ЛСИ), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МТСЗН РК

В своем выступлении он отметил, что на сегодня в республике проживают более 732 тыс. лиц с инвалидностью, из них: 619,8 тыс. человек – взрослое население, 112,3 тыс. человек – дети до 18 лет.

В рамках проводимой работы по повышению качества жизни ЛСИ с 2022 года в системе медико-социальной экспертизы введен заочный проактивный формат, исключающий контакт специалистов МСЭ с услугополучателями.

В этом году в пилотном режиме начата апробация внедрения института независимых экспертов. Данный институт заработает в полном объеме с января 2025 года, что позволит привлечь в медико-социальную экспертизу квалифицированные медицинские кадры.

«Министерством планомерно проводится работа по трансформации службы медико-социальной экспертизы. Планируется реализация двух пилотных проектов в Акмолинской и Павлодарской областях. Они направлены на централизацию врачебно-консультативных комиссий, введение особого механизма по установлению инвалидности по отдельным нозологиям в заочном формате. Особый механизм в первую очередь будет вводиться по врожденным и приобретенным анатомическим дефектам, синдрому Дауна.

Также совместно с Министерством здравоохранения прорабатывается вопрос расширения перечня нозологических форм, подлежащих освидетельствованию в заочном формате. Сегодня этот перечень охватывает порядка 30 нозологий», – проинформировал Аскарбек Ертаев.

С вступлением в силу с 1 июля 2023 года Социального кодекса в стране внедрен институт государственных инспекторов социальной защиты, осуществляющих контроль за соблюдением законодательства в области социальной защиты лиц с инвалидностью, предоставления специальных социальных услуг и социального обеспечения.

За 6 месяцев т.г. социальными инспекторами проведена 1771 проверка. Из них 528 в рамках профилактического контроля, 260 – внеплановые, 983 – в рамках требования прокуратуры. Выдано 642 предписания, наложено 612 штрафов на сумму более 134,4 млн тенге.

В ходе своего доклада спикер также остановился на совершенствования деятельности Портала социальных услуг.

«Ужесточены требования к допуску товаров и услуг на Портал социальных услуг, введена система рейтинга поставщиков и товаров и система фиксации прибытия лиц с инвалидностью в санаторно-курортную организацию посредством отправления sms-кода. В дальнейшем будут пересмотрены методика определения гарантированной суммы, порядок регистрации поставщиков на портале», – сообщил вице-министр.

Еще одно из приоритетных направлений политики соцподдержки ЛСИ – обеспечение доступа к объектам инфраструктуры. Дорожной картой партии «Amanat» с 2023 по 2027 годы запланирована работа по адаптации всех объектов, размещенных в Интерактивной карте доступности. Ежегодный процент выполнения составляет 20% с нарастающим итогом.

На сегодня из 43 083 объектов, внесенных в Карту доступности, полностью адаптирован 16 541 объект или 38,4% (план до конца года – 40%).

В рамках мониторинга деятельности 118 центров оказания специальных социальных услуг (ССУ) выявлено более 400 несоответствий, касающихся несоблюдения центрами норм действующих стандартов (площади жилых помещений, нарушения норм и требований питания, назначения и выдачи лекарственных средств и т.д.).

В рамках проводимой работы по трансформации системы оказания спецсоцуслуг принят закон о введении с 1 января 2025 года лицензирования организаций, оказывающих ССУ.

Утверждены квалификационные требования по предоставлению специальных социальных услуг. Процесс получения лицензий планируется полностью оцифровать и осуществлять через Портал социальных услуг.

С сентября 2023 года начата оцифровка бизнес-процессов центров оказания ССУ. На сегодня оцифрована деятельность 117 центров в 14 регионах.

Также с 1 января 2025 года система оказания социальных услуг переходит на подушевое финансирование. Это позволит расширить охват граждан, нуждающихся в получении ССУ, особенно в сельской местности.

«Утверждён новый профессиональный стандарт «Социальная работа и другие профессии социальной сферы». Подготовлены обучающие модули. Ведется работа с вузами и колледжами по вовлечению их в процесс переподготовки и повышения квалификации соцработников. Регионам необходимо обеспечить прохождение учебы социальными работниками. На базе Национального центра развития системы социальной защиты создается Центр признания квалификации социальных работников. В сентябре т.г. соцработники пройдут онлайн-курсы на платформе SkiIIs.enbek.kz и тестирование через систему онлайн-прокторинга», – добавил Аскарбек Ертаев.

В целях повышения качества жизни лиц с инвалидностью МТСЗН осуществляется разработка Концепции инклюзивной политики в Республике Казахстан до 2030 года. Она направлена на переход от медико-социальной к социально-правозащитной модели политики в отношении ЛСИ.

В настоящее время эксперты завершают работу над проектом Концепции, в сентябре т.г. он будет направлен для ознакомления в регионы.

«Начата трансформация Национального научного центра развития социальной сферы, предусматривающая изменение подходов по обеспечению лиц с инвалидностью высокотехнологическими средствами реабилитации. В 4 регионах страны совместно с ОФ «Қазақстан Халқына» запущен пилотный проект «Реабилитация детей с инвалидностью в домашних условиях», – рассказал вице-министр.

Учитывая положительный отклик среди населения по данному проекту, Аскарбек Ертаев предложил его дальнейшее масштабирование в других регионах.