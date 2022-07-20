Как протекает коронавирус у больных в Нур-Султане

Руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Тимур Муратов на брифинге в акимате рассказал, кто более всего подвержен коронавирусу, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Особо тяжелому течению КВИ подвержены беременные, дети дошкольного возраста и лица группы риска – старшая возрастная группа, люди с хроническими заболеваниями сердца, головного мозга, сосудов сердца и почек, а также с ожирением. Среди детей увеличение заболеваемости связано не только с их близкими контактами, но и с тем, что дети не вакцинированы и не имеют искусственного иммунитета против КВИ. У них практически отсутствует защита от коронавируса», – сказал Тимур Муратов.

Между тем, по его данным, в этом году становится меньше пациентов, нуждающихся в ИВЛ.

«Таких пациентов у нас в этом году меньше. Но хотел бы сказать, что КВИ также протекает с выраженным токсикационным синдромом, то есть наблюдаются все катаральные явления: боль и першение в горле, высокая температура. Все это доставляет крайние неудобства нашим пациентам», – резюмировал глава столичного УОЗ.