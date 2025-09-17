Министерство юстиции предупреждает граждан об участившихся фактах мошенничества, когда злоумышленники представляются судебными исполнителями и незаконно используют эмблему Министерства юстиции, сообщает Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

«Мошенники, выдавая себя за судебных исполнителей, требуют от граждан срочно погасить «задолженность», угрожая блокировкой счетов, арестом имущества и другими мерами. Не поддавайтесь на их уловки!» - говорится в сообщении Минюста.

По данным ведомства, самостоятельно проверить наличие либо отсутствие исполнительного производства можно на сайте https://aisoip.adilet.gov.kz:

– в разделе «Реестр должников и запретов» либо «Поиск исполнительного документа»;

– через авторизацию в «Кабинете сторон» с использованием личного ЭЦП;

– перезвонить судебному исполнителю используя контакты в разделе «Для граждан».

Аналогичный поиск доступен через мобильное приложение «Adilet». Дополнительно информацию можно уточнить на официальных сайтах Министерства юстиции и Республиканской палаты частных судебных исполнителей.

Во избежание противоправных, действий Комитет просит доверять только официальным источникам, а также не передавать персональные данные третьим лицам и сомнительным интернет-ресурсам.

Кроме того, правовую консультацию можно получить через Саll-центр (Правовая информационная служба) по номеру 119 (по всему Казахстану со стационарных телефонов), а также через телеграмм-канал 119 Kenesbot или рубрику «Виртуальный консультант» на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет».