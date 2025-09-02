Как реализуется Послание Главы государства

31
Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

Новые технологии помогают найти работу и получить пособия

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Послании «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что необходимо перезагрузить систему социальной поддержки граждан, сообщает Kazpravda.kz

В частности, Президент отметил, что государственная помощь предоставляется без учета реальных доходов граждан. Нередко ее получают состоятельные семьи, вовсе в ней не нуждающиеся. Глава государства поручил Правительству усовершенствовать инструменты поддержки населения, внедрить механизм «социального кошелька», чтобы соцпомощь оказывалась на принципах справедливости, открытости и эффективности.

Также Президент отметил, что Казахстан обязан усилить достигнутые результаты в сфере цифровизации, внедрять технологии искусственного интеллекта в платформу электронного правительства.

В течение года Министерство труда и социальной защиты населения провело работу по трансформации и цифровизации государственных услуг в социально-трудовой сфере.

Как сообщила пресс-служба ведомства, из 49 видов госуслуг, которые оказывает министерство, 45 доступны онлайн, а по 28 реализован проактивный формат. С начала года казахстанцам оказано 4,2 млн услуг, из них 2,8 млн – в электронном формате.

В первом полугодии автоматизированы две новые услуги: установление опеки или попечительства над совершеннолетними недееспособными гражданами и выдача разрешений на распоряжение их имуществом. В приложении eGov mobile появился цифровой документ «Сведения об установлении опеки».

В целом через мобильное приложение доступны 35 услуг и 8 цифровых документов. При этом большая часть услуг, связанных со справочной информацией, исключена из реестра госуслуг и теперь предоставляется моментально через eGov, банковские приложения и другие платформы.

Цифровизация затронула и сферу трудоустройства. Появилась возможность заключать электронные трудовые договоры с мигрантами и несовершеннолетними, оформлять коллективные договоры.

На портале HR Enbek теперь доступны электронные больничные листы, автоматизированное рабочее место для профсоюзов, ведение штатных расписаний, а также сервис для сообщений о несчастных случаях.

Действует портал социальных услуг Aleumet, в котором недавно расширен функционал: внедрены SMS-подтверждения при прибытии на санаторное лечение, автоматическая отмена заказов при задержке товара, расширены возможности отзывов пользователей.

Особое внимание уделяется внедрению искусственного интеллекта. Как отмечают в Минтруде, уже работают две модели.

Первый проект: интеллектуальный чат-бот в экосистеме Enbek, который снижает нагрузку на операторов и может принимать запросы в режиме онлайн в любое время суток. Чат-бот обрабатывает до 600 обращений в день, и на сегодня их рассмотрено более 18 тысяч.

Второй инновационный проект: сервис рекомендаций вакансий на Enbek.kz, который на основе анализа резюме и данных о соискателе подбирает подходящие вакансии и дает персональные рекомендации по обучению. Это позволило сократить время подбора вакансий на 80 процентов.

Как обещают в ведомстве, до конца года планируется внедрение еще нескольких моделей ИИ. К примеру, для определения степени инвалидности на основе медицинских заключений. Это позволит ускорить процесс, снизить влияние человеческого фактора.

В будущем ИИ планируется применять для автоматизации оценки совокупного имущества граждан при назначении адресной социальной помощи. При помощи мобильного приложения FSM Social в этом году обследовано 100 тыс. семей. Модель ИИ анализирует фото и данные о проживании и дает отчет, точность оценки превышает 90 процентов.

Министерство переходит от категориального принципа распределения государственной помощи к прозрачным и объективным критериям нуждаемости. Будут учитываться доходы, иждивенческая нагрузка, скрытые источники средств.

Как сообщил недавно на пресс-конференции в СЦК вице-министр труда и социальной защиты населения РК Олжас Анафин, все гарантированные выплаты из республиканского бюджета сохраняются. Так, пенсии, пособия многодетным семьям, пособия по рождению и уходу за ребенком до 1,5 лет, пособия по инвалидности, потере кормильца будут выплачиваться в полном объеме.

Кроме того, в тех же объемах сохраняются адресная социальная помощь и 5 видов социальных выплат из Государственного фонда социального страхования для участников системы обязательного социального страхования. При этом усилится адресность и справедливость системы.

Вице-министр рассказал о новом подходе определения уровня благосостояния семьи – скоринговой модели, которая позволяет учитывать реальные критерии нуждаемости. В Шымкенте и Карагандинской области уже реализуется пилотный проект по предоставлению некоторых госуслуг социальной защиты населения при помощи Единой цифровой платформы.

По словам Олжаса Анафина, ключевая задача – создать сбалансированный рынок труда, повысить качество рабочих мест, снизить социальное неравенство.

#цифровизация #послание #реализация

