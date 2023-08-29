Как в Алматы отметят День Конституции

В пресс-службе акимата Алматы представили список мероприятий в городе, приуроченных ко Дню Конституции Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz

Так, сегодня, 29 августа, в 19:00 на площади Абая состоится праздничный концерт, в котором примут участие звезды казахстанской эстрады: группы «Музарт» и «Жигиттер», Кайрат Нуртас, Мархаба Саби, Kalifornia, Yenlik, Ильхан Исханов, Жанар Дугалова, Hey Monro и др. Для жителей и гостей города будут представлены 13 музыкальных номеров с сопровождением тематических видео на экранах сцены.

В течение двух дней, 29-30 августа, в 20:00 на площади перед КазНТОБ им. Абая состоится фестиваль под открытым небом – «Музыка лета в любимом городе». Мероприятие приурочено ко Дню Конституции РК и к открытию 90-го юбилейного театрального сезона КазНТОБ им. Абая. Для горожан выступят ведущие солисты оперы и балета, артисты хора, симфонический оркестр КазНТОБ им. Абая.

30 августа в 14:00 на Кок-Тобе пройдет праздничный концерт с участием творческого коллектива КГКП «Алматы әуендері» и звезд казахстанской эстрады.

Помимо этого праздничные мероприятия состоятся во всех районах города:

- В Алатауском районе концерт, посвященный Дню Конституции, пройдет 29 августа на территории Атлетической деревни в 16:00.

- В Бостандыкском районе праздничный концерт, посвященный Дню Конституции, состоится 29 августа в 17:00 в амфитеатре ТРЦ MEGA Alma-Ata.

- В Турксибском районе праздничная программа с участием казахстанских звезд и художественных ансамблей, пройдет 29 августа в 18:00 на территории Дома школьников №6, по пр. Сейфуллина, 13/1. Районное празднование включает в себя торжественный вынос флага, исполнение гимна, вручение удостоверений личности 16-летним гражданам, розыгрыши и конкурсы, а также кинопоказ под открытом небом.

- В Жетысуском районе торжественный концерт в честь Дня Конституции пройдет 29 августа в 19:00 в парке «Гульдер», ул. Серикова, 2а.

- В Медеуском районе праздничный концерт, посвященный Дню Конституции, пройдет 30 августа в 12:00 в Центральном парке культуры и отдыха, по ул. Гоголя, 1.

- В Алмалинском районе концерт состоится 30 августа в 17:00 на территории ТРЦ Mega Park, по адресу пр. Сейфуллина, 483.

Сегодня, 29 августа, праздничный концерт уже состоялся в Ауэзовском и Наурызбайском районах, отметили в акимате.

Ранее сообщалось, какие мероприятия пройдут в Астане ко Дню Конституции.