Как в Диснейленде, Гайд-парке и на Манхэттене: как изменится Шымкент в ближайшие пару лет

Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов рассказал о наиболее крупных проектах, которые будут реализованы в городе. Одним из таких станет строительство парка развлечений "Хеппиленд" на территории Бадамского водохранилища в 2019 году, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Мы приступили к проекту по созданию шымкентского "Хеппиленд" и аквапарка. Я думаю, только в Шымкенте можно построить такой огромный аквапарк, где можно 3-4 месяца в год спокойно купаться, не выезжая за границу. К этому проекту мы приступили вместе с компанией Happylon. В "Хеппиленде" даже будет отель в виде дома для хоббитов (строение, которое внутри выглядит больше нежели снаружи – прим. автора) Он будет предназначен для детей, и это будет очень интересно", – сообщил Абдрахимов в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций.
Глава города добавил, что парк развлечений будет располагаться на территории Бадамского водохранилища.
"Мы смотрели несколько точек, где будет строиться парк развлечений. Инвесторы указали, что наиболее подходящее место именно там. На выход в Толебийский район. Там горы и вид прекрасный. Сейчас проводятся исследования, топосъемка. По предварительным данным, там можно строить. Кроме того, возможно там будет и гольф-центр для наших казахстанских и иностранных любителей гольфа. Для нас этот проект важен как бизнес проект", – отметил градоначальник.
Кроме того, по его словам, одним из важных проектом является шымкентская цитадель.
"Наверное, ни один город Казахстана не имеет такой цитадели как в Шымкенте. Два года назад мы начали археологические раскопки. Была горка и вокруг нее люди начали строить дома. Сейчас же там идут раскопки. В 2020 году там будет построен музей под открытым небом. Думаю, все наши граждане и иностранцы захотят увидеть эту цитадель. Также мы там обнаружили 5-6 пушек, их все выставим", – заявил аким Шымкента.
Также Абдрахимов затронул вопрос касательно строительства проекта "Шымент сити".
"Это наш главный проект. Шымкент сити это можно сказать наш Даунтаун, наш "шымкентский Манхэттен". 400 гектаров, где будут находиться высокоэтажные дома. 75 гектаров займет парк по центру. Вокруг него будут здания – бизнес центры, жилые сооружения, и мы считаем, что это будущее Шымкента", – сказал спикер.
В заключение он сообщил, что также прорабатывается вопрос по возрождению старого города.
"Учитывая, что наши жители любят старый город, мы решили его возродить. Примерно 50-60 гектаров земли там находятся одноэтажные здания. Мы всем объявили, что скупаем эти дома и сносим. Там будет огромный парк, как Гайд-парк в Лондоне. Вокруг него будут построены новые здания, рядом будет река Кошкар-ата. Я недавно был в Сеуле, и там есть речка, примерно такая же, как в Кошкар-ата. Кошкар-ата уникальная речка-родник, которая исходит из центра города. Мы должны ее облагородить и придать лоск", – резюмировал Абдрахимов.