Как в Казахстане решают проблему ТБО

Правительство,Экология
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Дана Аменова
корреспондент

Ежегодно в республике образуется более 4,5 млн тонн отходов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане тарифы на сбор, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов (ТБО) не обеспечивают покрытие затрат специализированных предприятий. Об этом на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, сообщает Kazpravda.kz

По данным кабмина, ежегодно в республике образуется более 4,5 млн тонн отходов, при этом уровень переработки в 2024 году составил порядка 26%, что ниже запланированных 30%.

Для решения этой проблемы министр предложил внедрить механизм государственно-частного партнерства (ГЧП), в рамках которого утвердить предельный, экономически обоснованный тариф на ТБО, а также определить компетенцию по его установлению на уровне акиматов. По нему, разницу между текущим и предлагаемым тарифами планируется покрывать за счет утилизационных сборов.

В дополнение к этому, в рамках реализации поручения главы государства по строительству мусороперерабатывающих заводов в крупных городах, утвержден механизм льготного финансирования за счет утилизационных сборов. Он включает в себя займы под 3% годовых сроком до 15 лет с каникулами по выплатам до двух лет, финансируемые за счет утилизационного платежа.

На сегодня 67 проектов на сумму порядка 317 млрд тенге, представленные акиматами, уже одобрены Минэкологии, из которых 43 проекта касаются переработки отходов.

Проведенный министерством анализ показал, что при реализации проектов в регионах и максимальном извлечении вторичного сырья, имеется значительный потенциал для увеличения мощностей по переработке ТБО.

#переработка #проекты #ТБО #отходы

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