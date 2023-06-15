Какая помощь оказывается семьям погибших при пожаре в Абайской области

Акимат Абайской области совместно с уполномоченными госорганами составил список членов семей 14 погибших при тушении крупного пожара в Успенском лесничестве работников РГУ «ГЛПР «Семей орманы», а также участвовавшего в ликвидации огня тракториста Сергея Архипова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото: пресс-служба акимата Абайской области

В соответствии с поручениями главы государства им оказываются следующие виды социальной поддержки:

- предоставлены в собственность новые 2- или 3-комнатные квартиры (в зависимости от количества членов семьи) с мебелью в городе Семее;

- будет погашена кредитная задолженность погибших граждан и членов их семей. Общая сумма списанных кредитов составит 36,2 млн тенге (по состоянию на 15 июня);

- материальная помощь из средств фонда «Қазақстан халқына» в размере 7 млн тенге семье и по 2 млн на каждого несовершеннолетнего ребенка. Общая сумма выплат составит 127 млн тенге (по состоянию на 15 июня);

- ежемесячное пособие из госбюджета по потере кормильца находящимся на иждивении членам семьи;

- ежемесячная социальная выплата по потере кормильца из Государственного фонда социального страхования детям до 18 лет, при очном обучении в вузе – до его окончания, но не более 23 лет;

- единовременное пособие на погребение из ЕНПФ;

- материальная помощь детям школьного возраста из фонда всеобуча в размере 500 тысяч тенге, а также принадлежности (обувь, форма) и путевка в летний лагерь;

- ежемесячные выплаты за счет средств работодателя (в зависимости от размера зарплаты);

- единовременная помощь за счет работодателя согласно коллективному договору.

Наряду с этим будет оказана материальная помощь от АО «Народный банк Казахстана» в размере 3 млн тенге каждой семье, а также других коммерческих организаций.

Кроме того, акиматом совместно с ОФ «Ақ Ертіс» открыт специальный счет для аккумулирования средств частных пожертвований и спонсоров для дальнейшего оказания помощи семьям погибших и пострадавших.

Напомним, 8 июня в Батпаевском лесничестве, входящем в состав Государственного лесного природного резервата «Семей орманы», вспыхнул пожар. К полудню 9 июня площадь горения резко увеличилась до 30 тысяч га, а к вечеру уже превысила 60 тысяч га.

При тушении пожара погибли 14 работников лесничества. Тело еще одного погибшего тракториста лесхоза нашли позже, 13 июня.

Глава государства поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших. Из средств фонда «Қазақстан халқына» им будет выплачено по 7 млн тенге, а также по 2 млн тенге на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Сегодня, 15 июня, семьям 14 погибших лесников и тракториста лесхоза были вручены ключи от новых квартир в микрорайоне Карагайлы в городе Семее.