Какие бытовые приборы и предметы могут тормозить домашний интернет

Аквариумы и зеркала могут глушить сигнал интернета, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия .

Фото: kazpravda.kz

Некоторые вещи и бытовые приборы в доме могут мешать прохождению интернет-сигнала, сообщает сайт runews24.

Так, существенно снижать скорость интернета, заявленную провайдером, может работа микроволновой печи: эти приборы выпускают электромагнитное излучение на частоте около 2,4 ГГц. Примерно такое же и у роутеров, поэтому, если сигнал издается одновременно, с Wi-Fi могут быть перебои. Аналогично на сигнал могут повлиять радиоуправляемые игрушки.

Также повлиять на скорость сигнала могут беспроводные телефоны и Bluetooth-устройства - от беспроводных мышек до электрических чайников, если они находятся близко к роутеру.

Помимо этого, глушить сигнал может стена, особенно из бетона, мрамора или кирпича. В этом случае роутер лучше размещать дальше от таких стен и ближе к середине жилища. Проблемы с соединением могут возникнуть даже из-за крупной мебели, зеркал, которые с легкостью могут отражать радиоволновое излучение маршрутизатора, если тот стоит слишком близко.