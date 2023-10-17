Какие документы подписали Казахстан и Китай по итогам переговоров

Международное сотрудничество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Доме народных собраний Пекина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Фото: пресс-служба президента РК

По завершении переговоров Касым-Жомарта Токаева и Си Цзиньпина членами делегаций двух стран был подписан ряд документов.

1. Меморандум о взаимопонимании между Агентством по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан и Государственным комитетом по развитию и реформам Китайской Народной Республики  по обмену и сотрудничеству в области экономического развития;

2. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, в том числе для контейнерных поездов сообщением Китай – Европа;

3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Республики Казахстан и Государственным комитетом по развитию и реформам Китайской Народной Республики по совместному развитию сотрудничества по проекту строительства железной дороги «Тачэн – Аягоз»;

4. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута;

5. Протокол между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о фитосанитарных требованиях при экспорте рапса из Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику.

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