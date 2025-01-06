Какие инвестпроекты планирует Минпром в 2025 году

Предполагается, что благодаря реализации 190 проектов будет создано более 20 тысяч новых рабочих мест, повысится диверсификация и экспортный потенциал экономики Казахстана

Фото: пресс-служба МПС РК

В Министерстве промышленности и строительства РК рассказали об инвестиционных проектах Казахстана, запланированных на 2025 год, сообщает Kazpravda.kz

Как отмечается, эти проекты позволят не только улучшить текущую экономическую ситуацию, но и реализовать долгосрочную стратегию развития страны.

Главным направлением экономического развития Казахстана является привлечение инвестиций в обрабатывающую промышленность. Это позволит снизить зависимость страны от сырья, технологическую модернизацию и увеличить объемы внутреннего производства. Большая доля реализуемых в этом контексте проектов направлена на развитие сектора обрабатывающей промышленности Казахстана. Инвестиционные инициативы также способствуют усилению экономического развития в регионах и увеличению рабочих мест.

Основные направления инвестиционных проектов и важные проекты

Инвестиционные проекты, реализуемые в Казахстане в 2025 году, охватывают большую отрасль. Но наиболее значимые проекты планируются в сфере производства транспортных средств, производства бытовой техники и металлургии. Эти проекты не только обеспечат потребности внутреннего рынка, но и повлияют на повышение экспортного потенциала страны.

Производство автотранспорта - в 2025 году в городе Алматы будет запущен проект по строительству мультибрендового завода для производства легковых автомобилей моторной компанией «Астана-Моторс». Планируется, что производственная мощность этого завода составит 90 тысяч автомобилей в год, при этом будет создано порядка 2 200 новых рабочих мест. Введение производства по нескольким брендам легковых автомобилей придаст большой импульс повышению экспортных возможностей, а также развитию автомобильной промышленности Казахстана.

Важным событием станет открытие завода «KIA Qazaqstan» в Костанайской области. Этот завод будет производить 70 тысяч автомобилей KIA в год и создаст 1 500 новых рабочих мест. Данный проект позволит развивать машиностроительную отрасль и повысить конкурентоспособность Казахстана на рынке автопрома.

Одним из новых проектов в сфере производства бытовой техники Казахстана является «ALMATY TURMYSTYQ TEHNIKA ZAVODY». В Алматинской области будет построен завод по производству бытовой техники, годовой объем производства которого составит 750 000 единиц. Данный проект также создаст 1 200 новых рабочих мест и увеличит долю производства бытовой техники в Казахстане. Увеличение производственных мощностей позволит обеспечить внутренний рынок страны и увеличить возможности экспорта.

В Шымкенте в рамках проекта «QazAlPack» планируется модернизация производственных мощностей завода по производству алюминиевых пакетов. Данный проект поможет повысить промышленный потенциал Казахстана путем создания 112 рабочих мест и внедрения новых технологий и продуктов.

А в Атырауской области по проекту «ТексолТранс» построят завод по производству грузовых вагонов. В случае реализации проекта будет создано 180 рабочих мест. Кроме того, проект «Казполиграф» будет запущен в Абайской области для производства картонных упаковок для жидкой продукции. Этот проект не только обеспечит потребности внутреннего рынка, но и будет способствовать росту спроса на картонную упаковку.

Региональное развитие и инвестиции

Масштабы проектов, реализуемых в каждом регионе Казахстана, существенно различаются. Большинство инвестиционных проектов реализуется в Туркестанской области и городе Алматы. В Туркестанской области будет запущено 15 проектов, а в Алматы - 14. Это оказывает большое влияние на экономическое развитие регионов и позволяет создавать новые рабочие места.

Кроме того, лидируют по объему инвестиций Костанайская и Карагандинская области. Эти области планируют реализовать важные проекты в обрабатывающей промышленности и машиностроении. Проекты, реализуемые в этих регионах, нацелены на увеличение промышленного производства и производственных мощностей, что, в свою очередь, способствует укреплению национальной экономики Казахстана.

Таким образом, в 2025 году наибольшая часть запланированных инвестиций будет направлена в обрабатывающую промышленность. Ожидается приток инвестиций в данную отрасль в размере 1 200,7 млрд тенге, что позволит создать 19 640 новых рабочих мест. Это способствует развитию производственной сферы.

В центре внимания также машиностроительная отрасль Казахстана. В этой сфере будет создано более чем 7,8 тысяч рабочих мест. Машиностроение - один из важнейших секторов экономики Казахстана. Инвестиции в этой сфере помогут увеличить мощности отечественного производства, внедрить новые технологии и повысить конкурентоспособность страны.

Заметное место занимает и отрасль черной металлургии. В эту отрасль инвестировано 256 миллиардов тенге, что способствует увеличению производственных мощностей, созданию новых рабочих мест и росту доли металлургической продукции на внутреннем рынке. В развитии этого сектора будет расти и промышленный потенциал Казахстана.

Экономическая эффективность и влияние

В результате выхода проектов на полную мощность общий объем производства составит 2,2 триллиона тенге. Из них 0,8 триллиона тенге будут направлены на экспорт. Это повысит влияние Казахстана на международном рынке и повысит конкурентоспособность во внешней торговле.

Кроме того, ожидается, что объем импортозамещения через запланированные проекты составит 1,4 триллиона тенге. Этот шаг позволит усилить внутреннее производство страны и снизить зависимость от импорта. Импортозамещение повысит производительность отраслей промышленности Казахстана и обеспечит конкурентоспособность национальной экономики.

Инвестиционные проекты, реализуемые в Казахстане в 2025 году, являются важными инициативами, направленными на диверсификацию экономики страны, повышение экспортного потенциала и создание новых рабочих мест. В результате этих проектов Казахстан станет конкурентоспособной страной на мировом рынке. Новые технологии в экономике, создание новых производств и рабочих мест создают большие возможности для долгосрочного развития Казахстана.