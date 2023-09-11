Кто и как нарушает права бизнесменов в СКО

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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

С начала года на телефоны мобильных групп поступило 70 сигналов о нарушениях

Фото: Kazpravda.kz

Права предпринимателей защитила прокуратура Северо-Казахстанской области, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"5 августа 2023 года управление полиции Петропавловска по обращению ТОО принять меры к группе лиц по факту незаконного удержания имущества начало досудебное расследование по части 1 уголовной статьи "Самоуправство". По поступившему сигналу прокуроры выехали на место и установили, что между товариществом и другим физическим лицом есть гражданско-правовой спор по принадлежности полуприцепа-цистерны и углекислотных баллонов, рассматриваемый в суде. При  таких обстоятельствах оснований для начала досудебного расследования у органа уголовного преследования не было", – обосновали в ведомстве.

Прокуратура закрыла дело в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения и вывела предпринимателя из орбиты незаконного уголовного преследования.

В другом случае, по данным прокуратуры, полиция привлекла к административной ответственности предпринимателя за нарушение правил благоустройства (статья 505 КоАП) с наложением штрафа в 69 тысяч тенге. Тогда как в соответствии со адмстатьей 43 его должны были только предупредить. По протесту прокуратуры штраф отменен.

Среди нарушителей оказались и санврачи, которые вынесли предпринимателю предписание об устранении нарушений законности, тогда как последний сам обратился к ним за санитарным заключением. 

"Законодательство не предусматривает внесение предписания при самостоятельном обращении граждан, они могут быть внесены лишь по результатам профилактического контроля. Учитывая явные нарушения прав предпринимателя, должностное лицо, внесшее предписание, привлечено к административной ответственности по статье 173 КоАП с наложением штрафа 172 500 тенге (оплачен)", – добавили в пресс-службе.

Подобные факты нарушений не единичны. Так, полицейские Аккайынского района внесли представление в районную территориальную инспекцию комитета ветеринарного контроля и надзора и потребовали проверить фермера, разводящего скот. 

"Однако таких полномочий у полиции нет, представление могло носить лишь предупредительно-профилактический характер, без требования проверки. Прокуратура пресекла попытку незаконного вмешательства в деятельность бизнеса. Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности", – заявили в надзорном органе.

Здесь отметили, что мобильные группы по защите прав предпринимателей созданы во всех районах области и в Петропавловске.

За истекший период 2023 года на телефоны мобильных групп поступило 70 сигналов, из них 6 нашли свое подтверждение, не подтвердились 35, по 29 сигналам даны разъяснения законодательства.

#прокуратура #бизнесмены #нарушение прав #проверки

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