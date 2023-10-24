Какое место занимает Казахстан после пятого золота Азиатских параигр

На сегодня в копилке РК 21 медаль

Фото: sports.kz

Сборная Казахстана занимает седьмое место в общекомандном медальном зачете Азиатских параигр-2023 в Ханчжоу (Китай), сообщает Kazpravda.kz со Sports.kz.

На данный момент в копилке Казахстана 21 медаль: 5 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых.

Абсолютным лидером турнира является Китай — у него 165 медалей: 66 золотых, 53 серебряные и 46 бронзовых.

На втором месте идет Иран — 47 медалей: 17 золотых, 19 серебряных и 11 бронзовых.

Замыкает тройку лучших команд турнира Узбекистан — у него 38 медалей: 12 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.

Топ-10 медального зачета Азиатских параигр-2023:

1. Китай — 66-53-46 (165)

2. Иран — 17-19-11 (47)

3. Узбекистан — 12-12-14 (38)

4. Япония — 11-13-20 (44)

5. Индия — 9-12-13 (34)

6. Таиланд — 8-7-11 (26)

7. Казахстан — 5-6-10 (21)

8. Малайзия — 4-6-6 (16)

9. Индонезия — 3-5-7 (15)

10. Южная Корея — 2-4-4 (10).

Напомним, первую золотую медаль Азиатских параигр завоевал парапауэрлифтер Давид Дегтярев. Второе золото принесла Казахстану Акмарал Науатбек. Обладателем третьего золота стал Ергали Шамей. Четвертое золото в копилку сборной принес Олжас Оразалиулы. Пятое золото добыл Нурдаулет Жумагали.