Спикер Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев выступил на юбилейном заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента.

Председатель Сената подчеркнул, что МПА СНГ вносит значимый вклад в совершенствование национального законодательства. За эти годы разработано и принято свыше 600 модельных законов и других документов, которые в дальнейшем активно использовались Парламентами при формировании правовой базы наших стран.

"В рамках Ассамблеи регулярно проходят международные конференции и форумы, на которых обсуждаются и вырабатываются совместные меры в сфере миграции, экологии, борьбы с терроризмом и экстремизмом и по другим актуальным направлениям. В целом считаем, что МПА СНГ сегодня является одной из наиболее эффективных межпарламентских объединений", – сказал председатель Сената.

Маулен Ашимбаев поблагодарил партнеров из стран СНГ за проявленные сопереживание и солидарность с казахстанским народом во время трагических январских событий.

Председатель Сената подробно проинформировал парламентариев СНГ о реформах, проводимых в нашей стране по инициативе Главы государства.

"Январские события показали необходимость более активных реформ во многих направлениях. В связи с этим наша страна взяла курс на построение Нового Казахстана как социального, справедливого и демократического государства.Одним из ключевых результатов предстоящей конституционной реформы будет, безусловно, дальнейшее развитие парламентаризма в Казахстане и повышение роли Парламента в политической системе страны", – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Он напомнил, что в этом году Казахстан председательствует в СНГ и в фокусе председательства нашей страны находятся пост-пандемическое восстановление, внедрение цифровых технологий, обеспечение продовольственной безопасности, углубление культурно-гуманитарного и образовательного сотрудничества. В приоритете также сближение подходов в области охраны окружающей среды, внедрения "зеленых" технологий, рационального природопользования.

По словам председателя Сената, к сожалению, юбилейное заседание МПА СНГ проходит на фоне беспрецедентной геополитической напряженности в мире.

"Наша страна придерживается позиции о неделимости безопасности и безальтернативности мирного решения международных проблем на основе международного права и принципов Устава ООН. В этой связи мы поддерживаем любые усилия, направленные на продвижение переговорного процесса", – сказал Маулен Ашимбаев.