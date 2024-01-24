Какие предметы будут даны в помощь абитуриентам на ЕНТ

Образование
107
Аменова Дана
Корреспондент

После перехода ЕНТ в электронный формат, для сдающих тестирования стали доступны калькулятор, периодическая система химических элементов и таблица растворимости солей, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как известно, сдающим «Химию» на компьютере предоставляются Периодическая система химических элементов и таблица растворимости солей. Также с прошлого года предоставляется и бумажная версия таблиц. Ее выдают на месте тестирования администраторы. С собой приносить их нельзя. Таким образом, у абитуриентов сохранится возможность использовать как электронный формат таблиц, так и бумажный,  отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

Напомним, что во время тестирования для всех абитуриентов в программе тестирования также доступен калькулятор для решения задач по предметам «Математическая грамотность», «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия» и «География».

После завершения тестирования по каждому предмету будет доступен тематический анализ. Он позволит увидеть не только результаты тестирования, но и лучше подготовиться к следующему ЕНТ.

Напомним, 15 января началось январское ЕНТ, которое продлится до 10 февраля. 136 тысяч человек подали заявление для участия в ЕНТ. При сдаче экзамена большинство абитуриентов предпочли биологию и химию. 

#ЕНТ #доступ #министерство науки и высшего образования #таблица Менделеева #калькулятор

Популярное

Все
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Напал на школьницу
Медсестры с автоматами
3D-мечты сбываются
Закончен процесс по громкому делу о стрельбе в баре, в результате которой погиб мужчина
Иглофильтр против дренажного коллапса
Жизнь дала трещину
Газовый злоумышленник
Уличным торговцам предоставят бесплатные места на рынках города Конаев
Каким должен быть город для людей?
Бродячий криминал
До места – без задержек
Твердый бытовой… снег
Снова о сердце и не только о нем
Не надо паники!
В Костанайской области почти 500 спортивных сооружений признаны непригодными к использованию
Трещины на девятнадцати домах насчитало МЧС после землетрясения
Из кухни – в музей
В Казахстане вводится полный запрет вейпов
Особая миссия
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Казахстанская Коко Шанель
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
Работать на земле дано не каждому
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана
Вертолет МЧС привлекли к поискам пропавших рыбаков в Жамбылской области
Глава спортивного ведомства страны отметил снижение результатов национальной сборной
Перспективы глобальны, как и проблемы
Проблемы общества – основа нормотворческой деятельности
Два человека погибли в ДТП на трассе области Абай
Первый турецкий космонавт отправится на МКС
Касым-Жомарт Токаев побеседовал с Папой Римским Франциском
Личные вещи Уинстона Черчилля выставили на торги в Нью-Йорке
Мастерица из Семея воплотила в жизнь проект по вязанию веселой азбуки
Угроза обвала сохраняется на шахте «Майкаинзолото»
Работа особого режима
Деньги для больших дел
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта

Читайте также

Единую базу очередности в дошкольные организации запустят в…
Траектория устойчивого развития
Промежуточные итоги январского ЕНТ: Аннулированы результаты…
25 новых школ планируют построить за год в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]