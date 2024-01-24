Какие предметы будут даны в помощь абитуриентам на ЕНТ

После перехода ЕНТ в электронный формат, для сдающих тестирования стали доступны калькулятор, периодическая система химических элементов и таблица растворимости солей, передает корреспондент Kazpravda.kz

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— Как известно, сдающим «Химию» на компьютере предоставляются Периодическая система химических элементов и таблица растворимости солей. Также с прошлого года предоставляется и бумажная версия таблиц. Ее выдают на месте тестирования администраторы. С собой приносить их нельзя. Таким образом, у абитуриентов сохранится возможность использовать как электронный формат таблиц, так и бумажный, — отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

Напомним, что во время тестирования для всех абитуриентов в программе тестирования также доступен калькулятор для решения задач по предметам «Математическая грамотность», «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия» и «География».

После завершения тестирования по каждому предмету будет доступен тематический анализ. Он позволит увидеть не только результаты тестирования, но и лучше подготовиться к следующему ЕНТ.

Напомним, 15 января началось январское ЕНТ, которое продлится до 10 февраля. 136 тысяч человек подали заявление для участия в ЕНТ. При сдаче экзамена большинство абитуриентов предпочли биологию и химию.