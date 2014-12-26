Кампания по выборам президента началась в Узбекистане
В Узбекистане официально началась кампания по выборам президента, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии республики.
На заседании комиссии, проходившем сегодня под председательством Мирза-Улугбека Абдусаломова, было принято решение об определении дня выборов президента республики 29 марта 2015 года.
Также комиссия объявила о начале избирательной кампании по выборам президента Узбекистан с 26 декабря 2014 года.
В соответствии с Конституцией Узбекистана президент избирается на пять лет. На эту должность может претендовать гражданин республики не моложе 30 лет, проживавший на ее территории не менее 10 лет непосредственно перед выборами.
Действующим президентом Узбекистана является 76-летний Ислам Каримов, занимающий этот пост уже почти 25 лет (до этого он занимал должность первого секретаря ЦК Компартии Узбекской ССР).
В прессе обсуждались возможные кандидатуры преемников Каримова. В этом контексте назывались, в частности, имена главы узбекской спецслужбы Рустама Иноятова и вице-премьера Рустама Азимова.