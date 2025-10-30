Канат Бозумбаев проверил готовность регионов к зиме

О проводимых работах отчитались различные министерства, а также акиматы Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей

Фото: пресс-служба правительства

По предварительному прогнозу, зима ожидается умеренно теплой, с количеством осадков в пределах климатической нормы на большей части территории страны. При этом предполагаются «температурные качели», которые будут способствовать образованию ледяной корки в снежном покрове, что может осложнить паводковую обстановку.

Канат Бозумбаев поручил завершить все подготовительные мероприятия до начала зимы, акимам – держать ситуацию на личном контроле. МЧС – организовать выезды в паводкоопасные регионы для оценки проводимых работ.

Министерству водных ресурсов и ирригации поручено обеспечить постоянный контроль за водохранилищами и наличие свободных объемов для приема паводковых вод. А также наладить регулярный обмен сведениями о расходах воды с соседними странами для предотвращения рисков на трансграничных реках.

По данным пресс-службы Кабмина, в регионах возведено, отремонтировано и укреплено около 666 км защитных дамб и валов, отремонтировано и построено 356 км дренажных систем, обустроено 220 км каналов и арыков. На опасных участках выполнено более 400 км берегоукрепления, дноуглубления и спрямления русел рек. К имеющимся 31 сезонному гидропосту установят еще 32 сезонных уровенных гидропоста на паводкоопасных участках. Определен перечень паводкоопасных населенных пунктов – 1242 по стране. 

С января по март пройдут работы по снегомерной съемке для определения запасов влаги в снежном покрове. Проведены гидрологические прогнозы по бассейнам рек, в том числе трансграничных. Ведутся батиметрические исследования ключевых рек и топографическая съемка. Обновлен интерфейс и дополняется база информационной системы Tasqyn. Все водохранилища работают согласно утвержденным режимам. Планируется санация паводкоопасных участков рек общей протяженностью свыше 800 км вблизи населенных пунктов в 10 областях.

В рамках капитального и среднего ремонта автодорог республиканского значения установлено 227 водопропускных сооружений, с начала года обустроено более 200 водопропускных труб, продолжается строительство еще 169.
Завершен капитальный ремонт 5 мостов в Восточно-Казахстанской и Костанайской областях.

