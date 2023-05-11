Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже снял свою кандидатуру

Фото: ria.ru

Кандидат в президенты Турции, лидер партии "Memleket" Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры за три дня до выборов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА "Новости".

Остались три кандидата - действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган - единый кандидат от "Республиканского альянса", Кемаль Кылычдароглу - единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" и кандидат от альянса "Ata" Синан Оган.

Выборы состоятся в это воскресенье, 14 мая.

Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая.