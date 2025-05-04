Канело во второй раз стал абсолютным чемпионом мира

Бокс
8

Он первенствовал во втором среднем весе, передает Kazpravda.kz

Иллюстрация: Спорт Шредингера

Впервые в карьере 34-летний мексиканец бился за пределами Северной Америки. Соперником Канело на вечере бокса в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде был 32-летний кубинец Уильям Скулл (23-1, 9 КО), для которого это поражение стало первым в карьере, сообщает Спорт Шредингера.

Канело защищал титулы WBA, WBC и WBO, а у Скулла был пояс IBF.

Бой прошел всю дистанцию из 12-ти раундов. Канело выиграл единогласным решением судей со счетом 115-113, 116-112, 119-109.

Это шестая победа подряд решением, Канело не выигрывает досрочно с 2021 года. Последняя досрочная победа была до поражения Дмитрию Биволу. Новый рекорд мексиканца 63 победы, 2 поражения, 2 ничьи.

Канело был абсолютным чемпионом мира с ноября 2021 года по июль 2024-го и провел четыре защиты в этом статусе. От пояса IBF Канело отказался, чтобы прошлой осенью побиться с более денежным Эдгаром Берлангой, а не c обязательным претендентом Скуллом: в итоге Уильям в октябре взял вакантный титул, победив решением россиянина Владимира Шишкина.

#бокс #Канело #Уильям Скулл

Популярное

Все
Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане
Передвижной концерт в честь героев Великой Победы прошел в Усть-Каменогорске
Гигантский войлочный ковер с изображением тюльпана изготовили жамбылские мастера
Полководец. Писатель. Патриот
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Для лесхозов Восточного Казахстана закупят больше 100 единиц техники
Будет ли в столице новый сквер?
Фестиваль тюльпанов провели в ЗКО
Заморозки снова придут в Казахстан
Токаев произвел кадровое назначение
Взрыв в Иране: Токаев выразил соболезнования
Гвардейцы обеспечивают порядок в зоне подтопления в СКО
Свыше 200 тысяч мешкотар заготовлено силами военнослужащих Нацгвардии в СКО
В Иране назвали причину взрыва в порту в Бендер-Аббасе
Социальный автокараван проехал по селам
Глава Казахстана поздравил президента и народ ЮАР с Днём свободы
Школьное питание: Минздрав применяет новые подходы госконтроля
Паводки в СКО: укрепляется защитный вал на реке Есиль
Большая вода: спасатели работают в СКО круглые сутки четвертый день
В Астане готовятся к военному параду
Милад Карими стал победителем этапа Кубка мира
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Формула успеха для Казахстана
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
В каких районах Астаны появятся новые школы
Аким области Абай проконтролировал ситуацию в селе Красный Яр
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Джей Ло едет в Астану
Ставить и достигать цели
Начато возведение крупного металлургического завода
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
Около 2 тысяч казахстанцев получили спецвыплату за вредные условия труда

Читайте также

Казахстанские боксеры отличились на международном турнире в…
Девять медалей завоевали казахстанки на турнире по боксу в …
Алимханулы выбрал следующего соперника и бросил ему вызов
Бокс: Жазира Оракбаева стала победительницей этапа Кубка ми…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]