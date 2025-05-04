Иллюстрация: Спорт Шредингера

Впервые в карьере 34-летний мексиканец бился за пределами Северной Америки. Соперником Канело на вечере бокса в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде был 32-летний кубинец Уильям Скулл (23-1, 9 КО), для которого это поражение стало первым в карьере, сообщает Спорт Шредингера.

Канело защищал титулы WBA, WBC и WBO, а у Скулла был пояс IBF.

Бой прошел всю дистанцию из 12-ти раундов. Канело выиграл единогласным решением судей со счетом 115-113, 116-112, 119-109.

Это шестая победа подряд решением, Канело не выигрывает досрочно с 2021 года. Последняя досрочная победа была до поражения Дмитрию Биволу. Новый рекорд мексиканца 63 победы, 2 поражения, 2 ничьи.

Канело был абсолютным чемпионом мира с ноября 2021 года по июль 2024-го и провел четыре защиты в этом статусе. От пояса IBF Канело отказался, чтобы прошлой осенью побиться с более денежным Эдгаром Берлангой, а не c обязательным претендентом Скуллом: в итоге Уильям в октябре взял вакантный титул, победив решением россиянина Владимира Шишкина.