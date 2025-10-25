Павлодарское Прииртышье как индустриальный флагман страны всегда был регионом, привлекательным для частного капитала. Преимущества области очевидны – это и доступ к энергоресурсам, и наличие богатой сырьевой базы, и логисти­ческий потенциал приграничной территории. Однако глобальная конкуренция за инвестиции обостряется, и на этом фоне задача по привлечению крупных финансовых вложений для корпуса ­казахстанских управленцев выходит на первый план.

В Послании народу Казахстана Глава государства подчеркнул: с учетом прежних успехов страны в сырьевом секторе настало время направлять крупные частные инвестиции в обрабатывающую промышленность. В Павлодарской облас­ти в настоящее время осуществляется ряд проектов, позволяющих утверждать, что эта задача выполнима. Актуальной информацией о работе по привлечению капитала в экономику на недавней встрече с инвесторами поделился аким региона Асаин Байханов.

– За последние три года в область была вложена рекордная сумма – более двух триллионов тенге. Нынче привлечено свыше 620 миллиардов тенге, что на 17 процентов больше по сравнению с прошлым годом. В целом в текущем году мы рассчитываем достичь показателя свыше одного триллиона тенге инвестиций, из которых почти 90 процентов составят частные средства, – подчеркнул аким.

Немаловажен и тот факт, что основными направлениями капиталовложений стали обрабатывающая промышленность, энергетика и углехимия. Область уже входит в пятерку отечест­венных лидеров по объему производства продукции обрабатывающей промышленности и имеет все резервы для наращивания показателя. Здесь воплощаются 30 инвес­тиционных проектов общим объемом финансирования свыше 2,5 трлн тенге, благодаря которым будет создано 12 тыс. рабочих мест. В региональном инвестиционном пуле значатся 102 проекта на сумму 7,4 трлн тенге с перспективой создания более 15 тыс. рабочих мест, из них 76 проектов включены в Нацио­нальный пул.

Среди наиболее значимых индустриальных инициатив можно выделить строительство трех ферросплавных заводов в Экибастузе общей мощностью 460 тыс. тонн, один из которых уже введен в эксплуатацию. Весной этого года в городе также была заложена капсула под строительство электрометаллургического завода годовой мощностью в миллион тонн низколегированной стали – предприятие станет частью действующего железнодорожного машиностроительного кластера.

Другое приоритетное направление – использование попутного и сжиженного нефтяного газа. В 2027 году в Павлодаре будет введен в эксплуатацию завод ТОО «Intertrans C.A» мощностью 97 тыс. тонн алкилата в год. Стоимость проекта составляет 35,6 млрд тенге. Он предполагает глубокую переработку сжиженного углеводородного газа с получением высокооктанового компонента для выпуска товарного бензина класса К5 в соответствии с экологи­ческими требованиями.

В числе ключевых промышленных площадок областного центра – специальная экономическая зона «Павлодар», проектный портфель которой превышает сумму в 540 млрд тенге. На сегодня 38 компаний зарегистрированы как участники СЭЗ, 21 из них успешно функционирует. В ближайшие годы здесь появятся новые предприятия – от выпуска металлоконструкций и резинотехнических изделий до производства полимерных гранулянтов и изоляторов высокого напряжения.

На территории СЭЗ будет располагаться и уникальное предприятие – ТОО «Ертис гидрометаллургический комбинат» (ЕГМК) по переработке до 300 тыс. тонн в год золотосодержащего концентрата. Здесь намечено выпускать около 15 тонн сплава Доре с содержанием золота 96–98%. Это проект компании Solidcore Resources – ведущего производителя золота в Казахстане, в портфеле которого также имеются два добывающих золотых рудника. Для павлодарского комбината сырье будут привозить как раз из одного из них – в области Абай. Общая сумма инвестиций в комбинат оценивается в 978 млн долларов.

Уникальность предприятия – не только в мощности, но и в выбранной технологии – автоклавного окисления. На сегодня она признана самой эффективной и экологичной. Компания заверяет, что при строительстве будут применены лучшие экологические методы и подходы, успешно зарекомендовавшие себя на аналогичных предприятиях по всему миру. В частности, в Павлодаре планируют внедрить систему замкнутого водооборота, современные технологии по очистке промышленных стоков и отопление предприятия за счет работы корпуса автоклавного окисления.

Пока предприятие находится на стадии проектных работ – получено заключение по оценке воздействия на окружающую среду, завершается подготовка отчета и организация общественных слушаний. Автоклав – сердце будущего комбината – уже изготовлен в Европе по заказу Solidcore Resources. Данная сложная конструкция представляет собой цилиндрическую капсулу длиной более 50 метров и весом свыше 1 100 тонн. Это лишь второе подобное оборудование в мире (первый автоклав используется в российском Амурске).

Доставка в Казахстан длилась год: автоклав вышел из порта Антверпен еще в 2024 году, перезимовал на Обской губе, прошел по рекам до Омска, а оттуда – в Павлодар. Поскольку водный путь – единственный вариант для транспортировки столь негабаритного груза, многое здесь регулировалось сроками навигации.

Доставка оборудования в Павлодаре после проведения итоговых общественных слушаний и других процедур отложила бы начало стройки еще как минимум на год. Поэтому в компании подчеркивают: на территории будущего завода ведутся лишь вспомогательные работы для возведения временной инфраструктуры для хранения автоклава, все разрешения на которые получены.

К слову, перевозка автоклава с территории Павлодарского речного порта до производственной площадки также потребовала немало усилий и специальных расчетов. Для громоздкой конструкции собрали специальный автопоезд на пневмоходу – он распределял нагрузку на асфальтобетонное полотно так, что фактическое давление автоклавной махины на дорогу не превышало уровня обычного легкового автомобиля. Ради безопасности перекрывали улицы, три дня в вечерние часы выполнялось движение по маршруту. В итоге – автоклав на месте.

Как пояснил руководитель проекта ЕГМК Мирас Мадиев, внутри автоклава будет происходить выщелачивание – ключевой этап в извлечении золота из концентрата.

– Процесс длится более шести часов под давлением 42 атмосфер при температуре 240 градусов. Продукт окисления остается в самом автоклаве в безопас­ном твердом состоянии, – рассказал специалист.

Площадку ЕГМК посетил аким Павлодарской области Асаин Байханов, чтобы ознакомиться с ходом исполнения одного из крупнейших проектов в отечественной металлургической отрас­ли. Глава региона отметил важность комбината для всего Казахстана, ведь это не только почти миллиард долларов иностранных инвестиций, но и потенциальные налоговые поступления в бюджет после запуска завода – плюс 200 млн долларов в год. Кроме того, компания создает 700 новых рабочих мест с высокой заработной платой.

– Это первый в Казахстане гидрометаллургический комплекс полного цикла, и наша общая задача – обеспечить строгое соблюдение всех этапов реализации проекта, прозрачность экологических процедур и максимальное привлечение местных специалистов, – отметил аким области. – В будущем мы сможем гордиться, что в Павлодаре будет производиться около трети всего золота Казахстана.

Следует добавить, что, по оценкам специалистов, ввод в эксплуатацию новых экспортно-ориентированных предприятий в Павлодарской облас­ти позволит увеличить объем промышленного производства региона к 2030 году более чем на 800 млрд тенге, а долю обрабатывающей промышленности довести до 70% против текущих 61,4%.о